Venti alveari rovesciati: migliaia di api morte. L’imprenditore: «Un atto intimidatorio»

ROSIGNANO. Una ventina di alveari rovesciati durante la notte, migliaia di api morte. Un danno economico di ventimila euro, stimato al ribasso. Ma anche un danno ambientale e naturalistico. Gli alveari, le casette di legno colorate che si vedono spesso ai bordi dei campi in fiore, sono di proprietà della famiglia di Paolo Pescia, tra i big italiani della produzione di miele.



Una tradizione di famiglia. Anche la figlia Sara ha un’azienda che produce miele, la Mieleria toscana, ed è della figlia l’apiario (l’insieme di alveari) preso di mira. «È un fatto molto grave - dice Paolo Pescia - quello che si è verificato contro i nostri alveari. Un episodio analogo era già successo due anni fa, lo abbiamo denunciato e da allora non c’erano stati più problemi». Fino a pochi giorni fa, quando si è verificato il nuovo danneggiamento, sempre nello stesso luogo: in una grande coltivazione - oltre 100 ettari - di girasoli ai Navicelli, nella zona di Pisa.

«Noi da tempo, da una decina di anni, andiamo, regolarmente autorizzati dal proprietario, con le nostri api in quel terreno - dice Pescia –. Quest’anno mia figlia ha sistemato 40 alveari. Ne ha circa 450, tutti nomadi, cioè vengono spostati in terreni diversi seguendo le coltivazioni». Il dottor Pescia spiega: «I proprietari ci accolgono volentieri perché le api con l’impollinazione aiutano la crescita dei semi e dei frutti delle piante, sono un aiuto riconosciuto dalla scienza alle colture agricole».



Dunque, Pescia non ha dubbi: l’azione è mirata, «un atto intimidatorio, probabilmente per costringerci ad andare via» e «non può che provenire da un altro apicoltore della zona». Perché così sicuro? «Perché per rovesciare così tanti alveari - risponde Pescia - bisogna essere protetti con guanti, cappello e abito da lavoro come indossiamo noi apicoltori, altrimenti le api pungono. Quando si rovescia un alveare esce la regina e le api sono disorientate, spesso vengono uccise dalle altre comunità. Reagiscono con violenza, pungendo». E considerato che dentro un alveare ci sono 50mila api l’effetto non sarebbe da poco.



Paolo Pescia ha sporto denuncia, insieme alla figlia Sara. Ma vuole anche lanciare un appello. «Mi rivolgo ai cittadini e al loro senso civico. Chi ha visto qualcosa - dice - qualche movimento strano, qualche persona aggirarsi nei campi, parli. Perché lo fa per il bene di tutti. Le api sono un patrimonio naturale prezioso per la salvaguardia dell’ambiente». Negli alveari distrutti c’era una decina di chili di miele dentro alla culla e nei melari.

