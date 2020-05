Il coraggio di Fabio e Huong che aprono un ristorante a Marina di Cecina

CECINA. L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova le attività commerciali e di ristorazione, che devono adeguarsi a rigide norme di sicurezza per poter lavorare. Eppure c’è chi con coraggio non si arrende e, anzi, va in controtendenza. Come una giovane coppia cecinese che ha deciso di aprire un ristorante: il Da’ Vi’. Sarà inaugurato oggi sul viale della Vittoria di Cecina Mare, al numero 38. Lo gestiscono Fabio Cosci, cuoco di Cecina, 27 anni, e la moglie trentenne di origine vietnamita Huong Ore, dal 2008 nella nostra città, con cittadinanza italiana. Fabio, diplomato all’Alberghiero, ha un’esperienza di cuoco in due importanti ristoranti della zona; Huong, sempre nel settore della ristorazione, ha lavorato come responsabile di sala. Lunedì 25 maggio l’avvio della loro attività in proprio. Viste le restrizioni imposte dall’emergenza Covid, non potrà essere fatta un’inaugurazione tradizionale con buffet, per cui i due giovani titolari hanno deciso nei primi due giorni di apertura, sia a pranzo che a cena, di praticare ai clienti uno sconto del 30%.



Fabio, lei e sua moglie avete scelto un momento difficile per mettere in piedi un ristorante.



«In realtà è un progetto che avevo in animo da tempo, e a gennaio l’ho concretizzato. Poi l’emergenza coronavirus. Ora finalmente si comincia. E siamo speranzosi».«Fra l’interno e l’esterno più di 70 posti a sedere, 59 col distanziamento».«No, almeno lo spero. Sono rispettate le norme e oltre alla sicurezza vogliamo offrire la tranquillità. Il locale è luminoso e molto areato, tutto sanificato, con possibilità di sedersi anche all’aperto».«I primi approcci li ho avuti a 8 anni. I miei genitori lavoravano e io cercavo di rendermi utile buttando la pasta e facendo altre piccole cose. Un giorno mi cascò addosso una pentola d’acqua bollente, ma andò bene. E via via ho fatto sempre di più. Volevo far trovare qualcosa di pronto quando rientravano».«Sempre da piccolo, merito di mio nonno Franco. Andava in giro per l’Italia per lavoro e quando mi portava con sé mangiavamo al ristorante. Vedevo la differenza fra le varie cucine regionali - Campania, Marche, Sardegna… - e mi è nata la passione per il cibo».«Da mia nonna Rita, è molto brava».«Viene dai miei figli: Davide, che ha dieci mesi, e Vittoria, quattro anni».





Che menù offre?



«Principalmente a base di pesce, ma c’è di che accontentare anche i vegetariani e chi preferisce carne».



Caratteristiche?



«Piatti autentici, che ricordano i sapori di una volta, ma lasciano spazio anche al divertimento del palato. Il nostro obiettivo è proporre una materia prima pregiata frutto di un’accurata ricerca sul territorio e il più possibile il “fatto in casa”, come pasta fresca e dolci. Presto verrà predisposto anche l’asporto».



Ci sono piatti particolari per l’apertura?



«Cozze, sambuca e menta, paccheri con acciughe, curcuma e soia, catalana, filetto di maiale alla vietnamita».



Cosa ci mette nel suo lavoro?



«Cuore, passione, testa e amore».