Servizio ai tavoli gratis e menù sul cellulare: Caffé Ginori ci crede ma c’è il rebus estate

Lunedì mattina, puntuale alle 6.30, il Caffè Ginori ha riaperto al pubblico dopo il lungo lockdown. Non si è fatto cogliere impreparato il locale che dal 1946 si affaccia su piazza della Vittoria a Castiglioncello e ai cui tavoli disposti all’interno del giardino si sono seduti, tra gli altri, Marcello Mastroianni, Paolo Panelli, Giovanni Spadolini e tutti i più grandi attori, registi, politici e giornalisti italiani che hanno frequentato e frequentano Castiglioncello. Un momento, questo, particolare con tante incertezze e con la prospettiva di una stagione estiva che partirà in ritardo, che sarà molto diverso.



Come ha riaperto?



«Ho seguito tutte le linee del decreto del presidente del consiglio dei ministri - dicepatron del Ginori da 20 anni - ed ho dovuto fare alcune modifiche ed investimenti per garantire la sicurezza mia, quella dei dipendenti e della clientela».«È andata abbastanza bene. Pensavamo di non vedere quasi nessuno, invece l’andamento è stato superiore alle nostre attese. Devo anche dire che le reazioni delle persone che hanno varcato l’ingresso del Caffè sono state tutte positive con una gran voglia di ripartire. Al momento rimaniamo aperti dalle 6,30 alle 20. In seguito vedremo».«Sarà un turismo diverso perché dobbiamo riuscire a sbloccare psicologicamente il timore che hanno le persone ad entrare in bar, ristoranti e negozi in genere. Sarà anche un lavoro diverso; in questo momento il nostro valore aggiunto è quello di puntare a tranquillizzare le persone che devono vedono locali puliti e regole sul distanziamento sociale. Per quanto riguarda Castiglioncello prevedo soprattutto turisti che arrivano da Firenze e dintorni o dalla Lombardia, in particolare Milano, data la presenza di seconde case. Potranno arrivare anche gli stranieri perché, secondo me, all’estero questa epidemia da Covid la stanno vivendo in maniera diversa. Tutti ben accolti, l’economia turistica deve ripartire, purché seguano le regole igienico sanitarie imposte dall’Italia».





Quali sono le regole da seguire nel locale?



«L’entrata, con mascherina, può avvenire solo da uno dei due accessi che si aprono lateralmente sulla via Aurelia. Qui il primo stop con gel sanificante. E poi due le possibilità: la prima è quella di indirizzarsi verso il bancone tutto schermato con plexiglass e con sole quattro semi-aperture, aperture dal quale il cliente può prendere il caffè rimanendo in piedi rispettando le distanze di sicurezza. Oppure, come seconda possibilità, il cliente può ordinare, dirigersi verso il giardino e sedersi al tavolo».



La disposizione dei tavoli?



«Tutti i tavoli hanno una distanza minima di un metro l’uno dall’altro, qualcuno anche di più. In tutto ho 50 tavoli per 124 posti. Con le nuove disposizioni ho perso 46 posti più i 54 della saletta interna che abbiamo deciso di tenere chiusa e che comunque in estate era poco utilizzata. A dire il vero ho sempre avuto accortezza a non tenere i tavoli troppo vicini perché è importante mantenere una certa privacy».



Come deve comportarsi il cliente ai tavoli?



«Una volta che il cliente ha terminato la propria consumazione ha l’obbligo di lasciare tazze e piatti sul tavolo in modo che i camerieri possano individuarlo subito e pulirlo. La cosa più difficile è educare le persone a rimanere sedute al proprio posto, a non spostare la sedia per non diminuire le distanze tra un tavolo e l’altro. Quando aumenterà il lavoro, ai tavoli non sarà consentito un lungo intrattenimento: le persone dovranno consumare ed alzarsi perché dovrò garantire il ricambio. Ovviamente non farò pagare il servizio».





Via il menù cartaceo?



«Sì, è scomparso; il menù può essere visto attraverso il QR-code. Basta inquadrarlo con il telefonino scattare e si apre la pagina sul cellulare con la lista menù, un modo per evitare qualsiasi manipolazione cartacea. Per chi non possiede il cellulare o ha comunque difficoltà ad utilizzare queste tecnologie, ci sarà il cameriere pronto ad elencare il menù proposto».



Ci saranno altre modifiche?



«Le modifiche al locale sono ancora in atto: dobbiamo mettere in terra appositi adesivi che indicheranno dove il cliente dovrà attendere per bere il caffè o per scegliere un pezzo dolce o salato (al momento c’è una semplice linea di demarcazione). Infine abbiamo l’intenzione di mettere una postazione in giardino dove preparare caffè e drink».



Come si stanno comportando le persone?



«La clientela si sta comportando in maniera adeguata. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza. Ora sta ai cittadini seguire le regole. Bisogna capire che l’allarme non è cessato». —