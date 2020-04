Lo sfogo degli albergatori: «Prenotazioni ko e nessuna norma certa. Così salta la stagione»

CECINA. Tra i titolari degli alberghi lungo la costa c’è chi è pronto a non riaprire, a meno che non vengano chiarite al più presto le norme da seguire nelle delle strutture ricettive. Come Elio Parietti, della Stella Marina a Marina di Cecina: «Se resta tutto così, vale a dire un caos, da parte mia non c’è alcuna intenzione di aprire. Ok ad avviare la stagione con mascherine e distanziamento di un metro e mezzo, ma in quel caso lo Stato deve mettermi per iscritto che se apro e poi qualcuno si ammala di coronavirus non ho responsabilità di alcun tipo. Preferisco morire economicamente io, che diventare la causa della morte di qualcuno».



Al contrario, alcuni operatori del settore si dicono disposti a ripartire, ma pretendono normative dettagliate. Chiede «un regolamento urgente», Maria Oliva Scaramuzzi dell’hotel residence Campastrello a Castagneto - La speranza è che gli italiani abbiano voglia di venire. Vogliamo organizzare camp per ragazzi, nel rispetto delle regole di sicurezza. E poi è fondamentale tornare a dare lavoro ai dipendenti stagionali, spero si possa riaprire a giugno, anche alla metà». Dello stesso parere Marco Giusti, del B&B Camere di via Montebello a Castagneto: «Ci sarebbe bisogno di certezze su come bisogna agire dopo la riapertura e va snellita la burocrazia, invece siamo in alto mare. Per adesso reggono le prenotazioni per agosto e settembre».



«Piuttosto che non lavorare - spiegadell’hotel Gabbiano a Marina di Cecina - ci adatteremo a distanziare tavoli, a mettere pannelli in plexiglass e mascherine. Va detto che la chiarezza normativa in questo periodo lascia un po’ a desiderare». Gli fa eco, dell’omonimo hotel sempre a Marina di Cecina, che sottolinea come «per tutte le aziende vorrei sentir proporre lo slittamento delle tasse, che dovrebbero essere dilazionate nei prossimi 5 anni. È il minimo».





Concorda Niccolò D’Andrea del Tornese, che spiega come «la perdita complessiva non sarà inferiore al 50-60%, per non parlare della ricaduta sull’occupazione. Bisogna sburocratizzare, dare aiuti in modo più semplice, bloccando le bollette e il pagamento dei contributi». D’Andrea ipotizza anche «l’emissione di voucher per incentivare i turisti italiani a muoversi in Italia, sarebbe una spinta per ripartire».



Insiste sull’impellenza di congelare le tasse anche Antonio Martini, dell’hotel Martini a Castiglioncello: «Che la tassa di soggiorno, per quest’anno, vada annullata non dovrebbe esserci neanche bisogno di dirlo. Ma i veri problemi sono Imu e Tari, che sono costi fissi e sono enormi. Per noi l’Imu pesa circa 25mila euro, vale a dire l’ammontare massimo di eventuali prestiti previsti. Oltre a questo resterebbero oltre 8mila euro di Tari da dare. La gravità della situazione è evidente: ci vorrebbe da parte enti, un po’ di aiuto. Almeno un rinvio vero delle tasse, non ad ottobre ma al prossimo anno, con una lunga rateizzazione». Insiste sulla necessità di aiuti concreti anche Fausto Guarguaglini, dell’albergo Zi’ Martino a Donoratico: «Siamo nel paese delle contraddizioni. Meno proclami e aiuti economici meno complicati da ottenere». Si sta organizzando per essere pronto non appena sarà possibile riaprire Enrico Colombaioni, del Piccolo Hotel a Rosignano. «Aspettiamo le norme da seguire - dice - io spero che a metà giugno il turismo possa ripartire, almeno quello all’interno della regione».

PER APRIRE C'E' CHI CHIEDE IL PATENTINO D'IMMUNITA'

«Ci stiamo organizzando, pensando ad una riduzione della capacità della strutture e a misure che garantiscano la sicurezza. Se si potesse avere il patentino d'immunità sarebbe una cosa buona: ci piacerebbe riaprire e siamo pronti a distanziare i tavoli al ristorante e a potenziare il take away». Umberto Mannoni, titolare del Campeggio Le Esperidi a Marina di Bibbona, immagina una possibile riapertura «in sicurezza perché se e quando ci daranno questa possibilità, vogliamo essere pronti. Sul versante delle prenotazioni, per maggio abbiamo mandato delle lettere con dei voucher, spendibili sia quest'anno che l'anno prossimo, in alternativa al rimborso totale della caparra».

A seguito delle disdette, sono in molti ad aver optato per l'opzione dei voucher, «anche perché il rimborso della caparra sarebbe un problema, considerati i costi che abbiamo. Fortunatamente, gli italiani stanno mancando poche disdette. Nell'incertezza generale - spiega Claudio Galassi del Campeggio Casa di Caccia a Marina di Bibbona - stiamo sollecitando i vari organi competenti per poter almeno rientrare e fare manutenzione. A differenza degli albergatori, infatti, noi non possiamo accedere. Siamo propensi ad un'apertura con tutti i protocolli di sicurezza necessari».

In molti guardano ai prossimi giorni «come a quelli decisi per l'andamento del contagio e speriamo - sottolinea Umberto Buzzichelli, titolare del Campeggio Free Time a Marina di Bibbona - che inizino a calare e ci siano le condizioni per riaprire. Fortunatamente ho avuto poche disdette e la speranza è quella di riaprire a luglio e poter allungare la stagione a fine ottobre». Non vede grossi spiragli Matteo Valori, titolare del campeggio Il Gineprino a Marina di Bibbona, per il quale «la crisi sanitaria, come da decreto, è confermata fino al 31 luglio. Un peccato, perché le prenotazioni stavano andando benissimo. Diventa difficile prospettare una stagione e quello che abbiamo chiesto, in un documento, è la garanzia della decurtazione se non l'azzeramento delle cartelle esattoriali, in particolare per la Tari, una tassa che viene pagata sui metri quadri e non sul numero di presenze o rifiuti prodotti». Il filo conduttore è l'assenza di informazioni chiare, a che «non ci permette di capire quando riapriremo, in quali condizioni e quali saranno - sottolinea Francesco Manno, del Campeggio Le Tamerici a Marina di Cecina - le reazioni dei turisti perché sarà abbastanza complicato andare in vacanza con delle limitazioni. Le prenotazioni sono ferme e in molti hanno disdetto, chiedendo indietro la somma». A guardare con preoccupazione i prossimi mesi è anche Samantha Corsi, presidente del Campeggio Bocca di Cecina a Marina di Cecina, che punta il dito contro «la comunicazione terroristica. Se si continua a parlare di mascherine e morti, la mia sensazione è che le persone passeranno le ferie in casa. Io ho molta stima dell'amministrazione, però credo che bisogna iniziare a pensare alla fase due: riaprire luglio e agosto significa provare a sopravvivere».

GLI CHEF SPERANO NEL TURISMO TOSCANO: "CI CHIAMANO CLIENTI IN LACRIME

La ristorazione è certamente ad un bivio. Non si sa quando si riaprirà e come. C'è chi si organizza con il delivery (consegna a domicilio) e chi non ne vuole nemmeno sentire parlare. Certo è che la stagione è un grande punto interrogativo. Se si riparte a giugno inoltrato, tante prenotazioni saranno perse. Soprattutto straniere. C'è da sperare nel turismo nostrano. Si interrogano i ristoratori della zona. Omar Barsacchi, titolare dell'Osteria Magona non ha dubbi: «Finché l'obbligo delle mascherine non sarà tolto io non riaprirò, almeno finché potrò. Al ristorante si va per stare bene, per la convivialità, non con la paura. Sono pronto a saltare la stagione con l'auspicio che a settembre tutto rientri. Non voglio estremizzare, certamente spero che a luglio si riparta ma in un clima così incerto preferisco non aprire anche per tutelare i dipendenti stessi. Ho sentito tanti amici al nord che stanno facendo solo asporto e non riapriranno, continueranno su quella strada. E' chiaro che l'emergenza farà abbassare tante saracinesche soprattutto per chi non ha una storia solida alle spalle».

Emanuele Vallini, del ristorante La Carabaccia a Bibbona: «Ero in video conferenza con l'associazione Chic che raccoglie chef da tutto il mondo. Si riparte ma non tutti, non sarà né rapida né facile la ripresa perché i soldi che abbiamo non li usiamo per investire. Siamo un po' lasciati soli e l'idea di riaprire con le distanze, le mascherine sono ipotesi che tipo ad Hong Kong le stanno attuando ma con difficoltà. Ora poi debbono nuovamente chiudere. E' un gran caos. Non faccio consegna a domicilio, un po' perché farlo non è semplice e poi non siamo in città. Sto aspettando, non mi improvviso. Chi avrà la forza di alzare la testa è colui che ha esperienza. C'è da prendere coscienza che i tempi sono differenti, già l'economia non andava, si dovrà lavorare diversamente. Gli improvvisati spariranno in ogni campo. Purtroppo ci sarà una grande selezione. Sono pronto a riaprire appena mi verrà dato il via rispettando tutte le regole che ci verranno richieste. Siamo ad un bivio, vedremo».

Andrea Zazzeri (La Pineta) spiega che «va detto che siamo macchine che costano tanti soldi. Non possiamo permetterci di stare chiusi: dipendenti, materie prime. Siamo fortunati che non abbiamo affitto ma altre tasse, tra poco, bussano alla porta. Ho fatto la richiesta per la cassa integrazione ai dipendenti, in accordo con i sindacati. Siamo tutti a casa con le mani in mano e la paura. Andare al ristorante è un momento di gioia: con le mascherine, i guanti e il resto sarà triste, ma si farà. Ci sono clienti che ci hanno chiamato in lacrime perché dopo venti anni non potranno passare la Pasqua da noi. Nel nostro ristorante il contatto col cliente era tutto. E anche passata questa fase di chiusura, quanti saranno disposti a spendere al ristorante? Manca una guida per il domani, per non parlare della burocrazia. Così è sempre più difficile pensare al futuro. Proviamo a tenere duro per ripartire».