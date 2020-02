Coronavirus: «Siamo tutti in ferie, è una città fantasma». La vita con la mascherina di Nicola in Cina

CECINA. «Dove sto io, solo nell’area urbana, vivono 38 milioni di persone (è considerata fra le metropoli più grandi del mondo ndr). Eppure per trovare un bar aperto ho impiegato due ore. Vivo in una città spettrale, dove all’ingresso di ogni edificio le guardie ti misurano la temperatura corporea e ci sono 300 malati. Ma non è scoppiato il panico: il timore c’è, è ovvio, perché se sul taxi ti scappa un colpo di tosse il conducente ti guarda male, ma è tutto sotto controllo. Il governo, dopo aver avvisato in ritardo la popolazione, si sta muovendo con trasparenza. E la popolazione, soprattutto a Wuhan, accetta le limitazioni. Da me hanno messo tutti i lavoratori in ferie fino al 10 febbraio, il 95% delle persone non lavora». A parlare è Nicola Sangiovanni, 43 anni, un cecinese in Cina per lavoro. È nella città di Chongqing dal 12 gennaio, non distantissimo dall’epicentro del coronavirus, e aveva in programma di tornare in Toscana a fine marzo. Non lo farà, perché nonostante la Farnesina voglia rimpatriare tutti, lui resterà lì forse fino all’estate.



Sangiovanni, come mai è in Cina?



«Oltre a essere uno chef, mi definisco un “ponte” fra l’Italia e la Cina. Metto in contatto le aziende con i potenziali investitori. Ora sono stato invitato a Chongqing da un’impresa alimentare italiana. Ma è tutto fermo: nessuno lavora e gli appuntamento sono saltati. Il governo ha obbligato le aziende a mettere tutti in ferie fino al 10 febbraio».«No, sto in casa tutto il giorno. Cerco di uscire due ore, altrimenti divento matto».«Sì, con la mascherina e stando attento a cosa toccare. Tutti lo fanno».«Circa 300 e un morto, ma i dati vengono aggiornati ogni due ore. Non c’è il panico, ma molta attenzione. Oggi (ieri per chi legge) è atteso il picco».«Sono schifato, in Cina lo hanno visto tutti. In un momento in cui la Francia insidia l’Italia sul turismo, è un autogol. I cinesi se lo ricorderanno nel momento in cui dovranno spendere i soldi per visitare le città d’arte, Firenze pagherà il conto».«Sì e la cosa mi fa ridere».«Se sono malato, cosa faccio? Torno in Italia e infetto mia figlia? No, resterò in Cina. Ho il visto di 90 giorni e quando si avvicinerà la scadenza volerò a Hong Kong per poi tornare indietro e ottenerne un altro. Tornerò a Cecina sono se malato, naturalmente per farmi mettere in quarantena, mica per contagiare. Ovviamente spero che non accada mai».«Timore, non paura».«Che non è nato in laboratorio, ma si è propagato dal pipistrello a un altro animale, non si è ancora capito quale. Il laboratorio è una leggenda metropolitana, una bufala: lo dicono anche gli scienziati americani. E loro non avrebbero certo interesse a farlo».«Al momento è sotto il 2%. È chiaro che dipenderà da quante persone verranno infettate. Un conto è un milione, un conto dieci. Ciò che preoccupa è la facilità di trasmissione, visto che le cellule sono molto piccole ed entrano facilmente nei polmoni. Quando ti ammali, in pratica, hai la polmonite».«La scarsità dei medicinali. Se ne trovano pochi».