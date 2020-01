La coppia che gira il mondo danzando e saltando su un filo senza aver paura del vuoto

Cecina: Giada Regoli e Andrea Pacini sono studenti universitari con una passione che portano in giro per il mondo

CECINA. Studenti universitari e appassionati acrobati, Giada Regoli e Andrea Pacini sono fidanzati da quattro anni e nella vita, oltre a frequentare i corsi di ingegneria ed enologia, praticano sport. Il filo indissolubile che li lega non è solo l’affetto, ma una striscia colorata larga pochi centimetri e tesa – sopra al mare, in mezzo alla pineta, sulla spiaggia – su cui saltano e camminano. La specialità si chiama slackline, arriva dall’America e in loro ha trovato degni rappresentanti, pronti anche l’ultimo dell’anno a traslocare due giorni a Monte Muzzerone, a pochi chilometri da La Spezia, per tentare nuove evoluzioni come quelle della scorsa settimana in corso Matteotti a Cecina davanti a tante persone.

Siccome l’idea è piaciuta, ci sono già dei contatti e un progetto con l’amministrazione comunale per proporla in futuro al villaggio scolastico. Ma facciamo un passo indietro. Tutto inizia con Pacini, che tre anni fa insieme ad alcuni amici cecinesi inizia ad allenarsi a Marina, zona Andalù, prima di passare un anno nella palestra Free Time. Nel 2018 arriva Giada. «Vengo dalla ginnastica artistica – racconta – e mi sono incuriosita. Qui non contano soltanto preparazione e calcoli, ma serve un flusso armonico al quale il corpo si deve adattare. E’ uno stile diverso, in cui non vale tanto il movimento tecnico perfetto, ma l’equilibrio psicofisico. Per svolgere bene gli esercizi occorre tranquillità e un pizzico di creatività, perché tutti possono praticare in modo diverso e personale provando flessioni, capriole e altre situazioni».





Regoli studia ingegneria gestionale e Andrea viticoltura ed enologia a Pisa. Entrambi hanno 22 anni. Vicino alla torre pendente hanno creato un gruppo con il quale sperimentano gli esercizi all’aperto. Sì, perché la cornice al quadro è proprio la natura e in qualche occasione l’ambiente urbano. Pacini ha cominciato per caso, complice l’amicoche, in Brasile, praticava surf nell’oceano Atlantico e poi ha scoperto la slackline (declinata al femminile). «Il nostro obiettivo – dicono a una voce – è trovare sponsor e viaggiare per conoscere persone, campioni e non, che ci aiutino a migliorare. Abbiamo gareggiato a Bergamo e Bologna, volato all’estero e ampliato la rete dei nostri contatti via internet».

Regoli è arrivata fino alle spiagge di Santa Monica, in California. La seconda tappa li ha portati a Barcellona, sempre sulle tracce di chi ama l’equilibrismo. Intanto, da gennaio 2019, la coppia è sponsorizzata dall’azienda SpiderSl, è affiliata a Sl Toscana e ha chiamato il gruppo originario Sl Cecina. «Vogliamo diffondere questo sport – proseguono – e per questo ci spostiamo. Una delle nostre basi è la pineta di Andalù, a Marina, e per ora la palestra del Lillatro a Rosignano. Siamo contenti della presenza in televisione, al programma ‘Tu si que vales’ a novembre, dove ci siamo esibiti per qualche minuto. Nel tempo, vorremmo organizzare competizioni coinvolgendo italiani e stranieri. Con il Comune di Cecina abbiamo parlato anche della possibilità di portare questa disciplina sull’arenile a Marina e, se possibile, al villaggio scolastico. A San Silvestro, a Monte Muzzerone, abbiamo partecipato a un incontro con numerosi atleti» .