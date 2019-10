I robot spazzini del Sant’Anna che preparano i rifiuti al riuso

CECINA. Un corpoosserva ciò che di complesso ha di fronte a sé. Scruta un oggetto dalle poliedriche forme, un aggregato composto da tanti materiali diversi che, come tessere di un puzzle, insieme danno vita ai molteplici strumenti della vita quotidiana. A quel punto, la scelta. Una mano afferra un cilindro di plastica, poi una striscia d’alluminio, poi un rottame di ferro. E così via. Fino a che di quell’oggetto non restano che le sue singole componenti, ben riconoscibili, poste l’una accanto all’altra e pronte per essere riciclate. «Quello che dobbiamo capire è: come possiamo far sì che i robot riescano a riconoscere autonomamente i pezzi da disassemblare?».



Nelle parole del professor Paolo Dario, direttore dell’istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, c’è il cuore del progetto che sarà sperimentato in un capannone di via Pasubio, a Cecina. Uomini e robot lavoreranno insieme in quella che di fatto è una catena di “smontaggio”.



«I robot si troveranno di fronte a un rifiuto complesso - sottolinea il professor Dario - e, con l’aiuto degli operatori, lo smembreranno. Questo procedimento renderà più facile il riciclo dei materiali». In pratica esisterà una sorta di nastro (su cui si muoveranno oggetti diventati ormai rifiuti. Prendiamo come esempio una lavatrice. Il robot, avendola di fronte, comincerà a separare i vari materiali di cui è formata. Da una parte sarà quindi sistemato il vetro dell’oblò, da un’altra le componenti elettroniche e così via. La macchina non è però in grado di riconoscere autonomamente i materiali, ecco perché c’è bisogno dell’occhio umano. Almeno per ora, perché la sperimentazione del progetto serve anche a capire come fare passi avanti verso un’automazione più intelligente.

«Noi immaginiamo la creazione di una filiera virtuosa - afferma il professor Dario - La sperimentazione cecinese si basa sull’idea di economia circolare e lo scopo è rendere più semplice riciclo e riutilizzo. È un progetto che si inserisce in un orizzonte più vasto dalle lontane radici e il nostro sogno è ambizioso: ci piacerebbe che la costa livornese si trasformasse in un luogo il cui punto di forza sia proprio il riutilizzo intelligente. Da qui il progetto di Rosignano». Dario parla di Rosignano perché ciò che viene sperimentato a Cecina, in prospettiva, troverà la sua piena realizzazione nell’ex fattoria La Madonnina di Scapigliato, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area portato avanti da Rea Impianti. Un programma, quello che fa riferimento alla cosiddetta “fabbrica del futuro” che sta andando avanti non certo senza polemiche.

«L’uso dei robot sarà sperimentato a Cecina - afferma Alessandro Giari, amministratore unico di Rea Impianti - all’interno di alcuni immobili posti vicino al nostro centro di raccolta di via Pasubio dove c’è disponibilità di rifiuti. Lo scopo è dare impulso all’economia circolare». La sperimentazione ha un valore complessivo di circa due milioni e 400mila euro, «800mila dei quali sono contributi ministeriali a fondo perduto». Sulla durata della nuova attività di via Pasubio non c’è certezza. «È difficile capire quanto tempo è necessario per una sperimentazione - dice Giari - Inizieremo comunque nei prossimi mesi, non appena saranno sistemati gli immobili di cui abbiamo bisogno». «Noi siamo già disponibili - chiosa Dario - a modulare le nostre tecnologie per Cecina». —