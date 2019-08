Nuova scuola elementare, scelti i progettisti

ROSIGNANO. Sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Lda iMdA associati di San Miniato, architetti Marilena Baggio e Cristina Toni, a progettare la scuola di Nibbiaia. Si tratta infatti del raggruppamento che si è aggiudicato il primo posto al Concorso di progettazione per realizzare il plesso scolastico delle frazioni collinari.



Il loro progetto è stato scelto tra i diciassette inviati al Comune di Rosignano Marittimo. Oltre ad avere l’incarico di procedere ai successivi livelli di progettazione, al raggruppamento andranno anche 24mila euro così come previsto nel bando di Concorso. Si è aggiudicato il secondo posto, invece, il Raggruppamento temporaneo di Professionisti composto da Lem associati, dottoressa Tiziana Agostini, geometra Riccardo Copeloti e Mps studio associati di Livorno A loro andrà un premio di 8 mila euro. Al terzo posto l’architetto Mirco Ambrosi di Vò (Padova) al quale andrà il premio di 4000 euro. Al quarto posto l’architetto Matteo Benigna di Castelfranco Veneto ed al quinto il Raggruppamento temporaneo professionisti composto da s.b arch. studio Bargone architetti associati di Foligno, geologo Massimo Compagnoni, architetti Alessandro Deiana e Fabrizio Pisoni, ingegnere Gabriele Pellerino, Romani Project e ingegnere Luca Seneci.

«Al primo classificato- ha detto l’ingegnere Andrea Immorali - così come era previsto nel bando di Concorso, a parte il premio, è stato dato incarico di realizzare i successivi livelli di progettazione».Una conferma viene dall’assessore alla manutenzione e decoro del comune di Rosignano Giovanni Bracci: «Stiamo affidando la progettazione definitiva al raggruppamento che è arrivato primo al Concorso. I lavori saranno suddivisi in due lotti: il primo - continua l’assessore - riguarderà la realizzazione dell’immobile; il secondo intervento sarà quella relativo al collegamento funzionale tra il centro di Nibbiaia e la scuola. Sarà realizzato un camminamento pedonale con alberature e giardini attrezzati in modo da rendere più piacevole in percorso e tutta l’area. Il costo di questo secondo intervento è di circa 600 mila euro».La struttura “avrà tutte le caratteristiche necessarie alla nuova didattica - spiega Andrea Immorali - garantite anche dal giudizio della Commissione giudicatrice composta da professori universitari specializzati nella didattica e in pedagogia». L’obiettivo del Comune di Rosignano, che ha stanziato circa 4 milioni di euro per realizzare il nuovo plesso scolastico, è quello di consentire ai bambini delle scuole primarie di svolgere la propria attività in un unica sede. Sede che appunto è stata individuata a Nibbiaia, dopo anni di studi e dibattiti tra i cittadini residenti nelle frazioni collinari.