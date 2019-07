Gli spaccano il naso in mezzo alla strada, ora deve pagare 470 euro per l’ambulanza

CECINA. Aggredito e ferito gravemente durante una vacanza in Germania, dopo 15 giorni si è visto recapitare l’avviso di pagamento di 470 euro per le spese di trasporto in ambulanza. Vittima della disavventura un ragazzo cecinese di vent’anni. Insieme al cugino, il giovane è stato ospite per alcuni giorni della sorella che vive a Francoforte. Ed è qui, nel centro della città nota per aver dato i natali allo scrittore Johann Wolfgang Goethe e per essere uno snodo nevralgico della finanza europea, che il ragazzo è stato aggredito selvaggiamente. Una sera, insieme al cugino, stava passeggiando vicino a Berger Straße, la strada più elegante del centro, quando un giovane tedesco si è staccato da un gruppo di amici e lo ha colpito con un violento pugno sul naso mandandolo steso a terra, coperto di sangue.



Attimi di panico. L’aggressore si è allontanato velocemente mentre venivano chiamati i soccorsi per il giovane cecinese. È intervenuta un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale, e la polizia. Dopo una notte in ospedale il giovane è potuto tornare in Italia dove ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici all’ospedale di Piombino, nel reparto di otorino, per ricostruire il setto nasale. Una brutta avventura che ha avuto un altro doloroso epilogo. Pochi giorni fa, infatti, dopo un paio di settimane dal rientro in Italia, il ragazzo si è visto recapitare da una società di recupero crediti la richiesta di pagamento per le spese sanitarie dell’ambulanza.



Il giovane si è subito rivolto all’Asl, dove è stato indirizzato all’ufficio specifico “Assistenza estero”. La risposta è stata immediata: «Le spese di trasporto in ambulanza all’estero di solito sono a carico del paziente - è stata la spiegazione -. Invece di farle pagare subito, hanno mandato la fattura a distanza di tempo ma il pagamento deve essere effettuato. L’unica verifica che si può fare è la seguente: dopo il pagamento compilare la domanda secondo le istruzioni (in particolare occorre la fattura originale spedita per raccomandata o tramite protocollo Asl). Al ricevimento della fattura, sarà inviata la pratica in Germania e l’Ufficio estero confermerà se effettivamente si tratta di una spesa a carico del paziente. In caso contrario comunicherà quale cifra può essere rimborsata. L’Italia - afferma la responsabile dell’ufficio Asl - non può contestare le regole adottate dalla Germania, ma può istruire questa procedura di verifica su richiesta dell’interessato».Il caso raccontato dalha un precedente, riportato dal quotidiano La Repubblica nel 2015. Vittima di un’aggressione analoga un ragazzo torinese, in vacanza a Monaco di Baviera. Il ragazzo fu aggredito per Capodanno da un gruppo di naziskin. Nel caso del giovane cecinese, invece, pare esclusa la connotazione politica. Secondo alcune testimonianze l’aggressore poteva essere ubriaco. Ma è pur sempre un grave episodio di violenza.La madre del ragazzo torinese si rivolse al difensore civico della Regione Piemonte e la risposta fu di diverso tenore rispetto a quella che il giovane cecinese ha ottenuto dall’Asl. «Nell'Unione europea — fu la risposta dell'ombudsman piemontese Antonio Caputo — il servizio di ambulanza è coperto dalla tessera sanitaria, quindi quella richiesta contrasta con i principi comunitari». Il giovane era stato in Baviera per Capodanno con un paio di amici. Mentre aspettavano un taxi, erano stati avvicinati da un gruppo di teste rasate che aveva preso di mira il trio di italiani. Prima insulti, poi spintoni. Gli skinhead si accanirono sul piemontese con un bicchiere in pieno volto, che gli provocò un taglio di quattro centimetri. La polizia chiamò l’ambulanza e il ragazzo fu ricoverato. Anche a lui arrivò in Italia la richiesta di pagamento. Per un totale di 590 euro.Il difensore civico mise in contatto i consolati, interpellando anche il ministero della salute e la direzione regionale della Sanità. «Dal consolato italiano in Germania è arrivato il suggerimento di inviare alla società di riscossione una richiesta di storno per non pagare la fattura, visto che il servizio è a carico del servizio sanitario, come peraltro specificato sul sito dell'Ue», dichiarò a Repubblica Caputo. Ma lo stesso consolato spiegò «che, se lo storno non andasse a buon fine, la donna dovrebbe pagare e poi farsi rimborsare dalla propria Asl».

LA NORMA

Il caso del giovane cecinese è in contrasto con la direttiva europea 2004/80/CE, una direttiva del 29 aprile 2004 del Consiglio dell’Unione europea relativa all'indennizzo delle vittime di reati violenti. L’art. 12 prescrive che «tutti gli Stati membri provvedano a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

IL PRECEDENTE

Quattro anni fa un caso analogo è successo a un ragazzo di Torino, picchiato selvaggiamente da un gruppo di naziskin a Monaco di Baviera dove era andato a festeggiare il Capodanno con alcuni amici. Tagliato con un bicchiere rotto il ragazzo ha riportato una cicatrice di 4 centimetri sul viso. La madre si rivolse al difensore civico della Regione Piemonte che le dette ragione, ma il consolato tedesco ribaltò la versione, confermando che doveva pagare e poi chiedere il rimborso.