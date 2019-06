Bimba di 12 anni muore per meningite C, non era vaccinata

La piccola, di nazionalità tedesca, era in vacanza con i genitori a Donoratico. Trasferita al Meyer di Firenze non c'è stato nulla da fare. Scatta la profilassi nel campeggio in cui soggiornava

CECINA. Un caso di meningite da meningococco C in una bambina di 12 anni, di nazionalità tedesca, che purtroppo è deceduta oggiall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La ragazzina era con la famiglia in vacanza in un campeggio della costa, a Donoratico, ieri ha accusato i primi malesseri e, per questo, è stata accompagnata dalla mamma al pronto soccorso di Cecina dove i sanitari si sono resi conto immediatamente della gravità delle condizioni della piccola paziente.

Dopo i primi accertamenti è stato predisposto il trasferimento a Firenze con l’elisoccorso. I medici dell’igiene e sanità pubblica della ASL Toscana nord ovest, dopo aver effettuato il sopralluogo al campeggio e valutato il contesto, hanno sottoposto a profilassi tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con la bambina, compresi i sanitari che si sono presi cura di lei. Inoltre, la ASL sta contattando l’altra famiglia tedesca che ha trascorso alcuni giorni di vacanza nello stesso campeggio ed era già ripartita. Da una prima indagine sembrerebbe che la dodicenne non fosse stata vaccinata.

La Asl porge "le più sentite condoglianze alla famiglia per il terribile lutto". I genitori non hanno acconsentito all'espianto di organi come precedentemente comunicato dall'Asl. "Sono davvero addolorata per la morte della bambina, che era venuta dalla Germania in vacanza qui in Toscana, a Donoratico. E voglio far giungere alla sua famiglia le mie condoglianze più sentite", dice l'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi. L'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha messo a disposizione della famiglia un mediatore e degli psicologi.

Quest'anno, la morte della bambina è la prima per meningite da meningococco C. Questo l'andamento dei casi dal 2015 (quando in Toscana si è verificata un'impennata di casi di meningite da meningococco C, e la Regione ha deciso di lanciare la campagna straordinaria di vaccinazione) ad oggi:

Anno 2015:

38 casi, di cui 31 C - 5 B - 1 W - 1 non noto

7 decessi (6 ceppo C - 1 ceppo B)

Anno 2016:

40 casi, di cui 30 C - 7 B - 1 W - 1 X - 1 non noto

7 decessi tutti ceppo C



Anno 2017:

17 casi, di cui 9 C - 5 B - 2 Y - 1W

nessun decesso



Anno 2018:

14 casi, di cui 5 C - 8 B - 1W

3 decessi ceppo C



Anno 2019:

7 casi di cui 4 B - 3 C

1 decesso ceppo B

1 decesso ceppo C

In Toscana, anche dopo la conclusione della campagna straordinaria di vaccinazione (30 giugno 2019), la vaccinazione anti meningococco C resterà gratuita fino al compimento dei 20 anni.