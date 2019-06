Tra libri e cinture con microtelecamere, i trucchi da investigatori di Federico Pinto

CECINA. È nato tutto dalla sua curiosità e dalla sua passione per quelli che sono gli strumenti tecnologici ed il materiale investigativo. «Ora sono 14 anni che sono qui - spiega Federico Pinto - peraltro l’unico in tutta la Toscana che mi risulti avere questo tipo di attrezzature e di tecnologie investigative». Libri di cucina, bottigliette di acqua e cinte per pantaloni che nascondono microtelecamere. Tutti oggetti all’interno di ‘Tecnologia investigativa’, la storica attività di Federico Pinto in via Matteotti a Cecina, che è stata aperta nel 2005.



«All’epoca – spiega Federico Pinto – il mercato era diverso rispetto ad oggi, di sicuro più basso, sia a livello quantitativo che qualitativo. I clienti erano sicuramente molti meno rispetto ad ora ed anche il supporto tecnologico alla base delle investigazioni non è lo stesso a cui posso affidarmi oggi». Federico Pinto si racconta e racconta grazie all’iniziativa ‘I negozi della nostra storia, che è stata organizzata da Il Tirreno e da Confcommercio.



A quanto spiega è l’unico all’interno della famiglia a svolgere questa attività «di noleggio e di vendita di materiali e attrezzature elettroniche per le investigazioni, anche per il giornalismo di tipo investigativo». Una passione, prima, e un’attività, poi che l’hanno portato a diventare ausiliario tecnico di polizia giudiziaria e a tenere un master all’università La Sapienza di Roma, in scienze forensi, sempre come esperto in tecnologie investigative.«La maggior parte dei miei clienti – spiega Federico Pinto – alcuni dei quali provenienti anche da fuori regione, come da Roma o da Bologna, sono privati che chiedono oppure hanno bisogno di un controllo in ambito lavorativo o abitativo». Un’attività che è cresciuta di pari passo con la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini «che oggi non lasciano più le chiavi alla porta di casa come succedeva negli anni scorsi, quando c'era un altro stile di vita e non c'era questa richiesta di sicurezza che si avverte in questo periodo. A cambiare, dunque, sono state, da una parte, le esigenze dei clienti e, dall’altra, la consapevolezza, accresciuta nel corso del tempo, di ciò che si riesce a fare con le nuove tecnologie, che nel frattempo hanno visto i loro prezzi diminuire col tempo, anche per una semplice legge di mercato, essendo aumentata la domanda».Una micro camera che, posta sul lampadario all’interno di una stanza, è capace di mandare il segnale su un cellulare all’esterno ed essere comandata da quest’ultimo in remoto: «È questa l’ultima innovazione tecnologica - spiega Federico Pinto - presente sul mercato attualmente, un'innovazione con la quale è possibile registrare o scattare foto da remoto, attivando i comandi tramite il telefono cellulare. La richiesta che, invece, mi viene fatta maggiormente dai clienti è quella relativa alla fornitura di micro gps con localizzatore, destinato a persone e/o mezzi. Si tratta di strumenti sempre più richiesti dai clienti, grazie soprattutto alla possibilità di ottenerli a costi contenuti, considerando che la tecnologia per realizzarli si è evoluta ed è sempre più computerizzata».La collaborazione con l'attività della polizia giudiziaria nella gestione delle indagini «è l’aspetto del mio lavoro - conclude Federico Pinto - che mi dà maggiormente soddisfazione: non posso dire piacere, perché nella maggior parte delle volte si assiste ad episodi di cronaca, però sicuramente posso parlare di soddisfazione personale ».