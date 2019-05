La Lega vola a Cecina, primo partito (34%). Testa a testa col Pd a Rosignano

Ma a Cecina (15 sezioni su 30)la Lega è il primo partito col 34,15%. Sorpassa il Pd, che pure è ben oltre il dato nazionale, al 31,40%. Un vero e proprio testa a testa che si conferma mano a mano che dai seggi arrivano i risultati. Perdono 3 punti percentuali i 5 Stelle che si attestano sul 14,2%. Il balzo sovranista è pauroso: la Lega, alle Europee del 2014 a Cecina, era al 3,1%, sotto anche Fratelli d’Italia e staccata di 11 punti dal Forza Italia. Una crescita esponenziale che ha trovato terreno fertile in una città dove il centrodestra, unito, sale a quota 45%.

Duello, per certi versi ancor più sorprendente, anche a Rosignano, comune tradizionalmente più spostato a sinistra. Qui Lega e Pd si alternano in testa mano a mano che va avanti lo spoglio. Va detto che siamo ancora a meno di un quinto delle sezioni scrutinate quando andiamo in stampa (6 su 33). C’è una scollatura fra i due partiti ma la Lega è in leggerissimo vantaggio 31,95% contro 31,91% del Partito democratico. Anche a Rosignano il M5S è in calo di circa 3 punti con il 15,82% (aveva il 18,2% nel 2014)Forza Italia, poco sopra il 5% è comunque avanti a Fratelli d’Italia.