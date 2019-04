Riprende dal 9 maggio l’attività di Senologia

CECINA. Nell’ ospedale di Cecina, dal 9 maggio, riprenderà l’attività ambulatoriale della senologia, coordinata dalla dottoressa Laura Roveda, che fa parte dell’equipe della chirurgia senologica degli ospedali di Livorno e Pontedera.. L’attività del gruppo di chirurghi esperti, oltre a garantire un alto livello di prestazione, assicura anche tutte le consulenze di chirurgia plastica nei presidi ospedalieri di Livorno, Cecina e Piombino. L’ambulatorio di Cecina e Piombino sarà punto di riferimento anche per la consegna dei referti istologici nei casi positivi (percorso di screening e senologia clinica); per le medicazioni dei casi già sottoposti ad intervento e per la consegna del referto istologico definitivo post intervento con relativa relazione del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) per l’iter terapeutico . «La riapertura dell’ambulatorio è una buona notizia per tutto il territorio». afferma il direttore sanitario della ASL Toscana nord ovest, Lorenzo Roti. «Ricordo che in Toscana la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è tra le più alte d'Italia (88%), grazie al lavoro altamente specializzato delle Breast Unit presenti nei diversi territori. In questo settore è fondamentale la diagnosi precoce, attraverso le visite senologiche, l'ecografia e la mammografia. Cosciente dell’importanza della prevenzione secondaria la regione ha ampliato la fascia di età per lo screening mammografico (dai 45 ai 74 anni, invece che 50-69) e ha promosso il percorso gratuito di sorveglianza per le donne sane ad alto rischio di tumore dovuto alla mutazione nei geni Brca. Oltre alla prevenzione si è lavorato molto anche nell’ambito della cura oncologica e della chirurgia che devono sempre essere sempre personalizzate in base ai diversi casi”. —