Stop a degrado e incuria, chiusa di notte la stazione di Cecina

CECINA. Basta degrado all’interno dei locali della stazione ferroviaria di Cecina, che negli ultimi anni, soprattutto nelle ore notturne, è divenuta uno spazio dove i cittadini non si sentono sicuri. Numerose le situazioni segnalate alle forze dell’ordine, che in alcuni casi sono dovute intervenire per sedare liti o anche soltanto per garantire sicurezza a cittadini di passaggio nella zona. Tante anche le persone che, dovendo prendere il treno presto la mattina, hanno trovato i locali della stazione particolarmente sporchi.. Ecco che Ferrovie ha deciso di interdire l’utilizzo degli spazi della stazione cittadina durante le ore notturne. Una decisione che in verità è in linea con l’indirizzo che Ferrovie ha già preso per svariate stazioni ferroviarie toscane, a partire da quelle di Livorno e Grosseto, per arrivare a quella di Rosignano Solvay, che ormai da anni è chiusa durante la notte.



Così da lunedì prossimo, 15 aprile, la stazione di Cecina sarà chiusa al pubblico dalle 23.45 alle 4 del mattino successivo. Chiaramente, come fa sapere Ferrovie «in questa fascia oraria non sono programmati treni in arrivo o in partenza». Quindi non è strettamente necessario che i locali della stazione restino aperti per garantire ai viaggiatori la possibilità di fare i biglietti o aspettare i treni nella sala di attesa.



«Il provvedimento è stata adottato - fa sapere Ferrovie - , in collaborazione con la polizia ferroviaria, per contrastare i fenomeni di occupazione non autorizzata e il conseguente degrado di spazi aperti al pubblico, come già avviene in numerose stazioni della Toscana».Tante, negli ultimi anni, le segnalazioni arrivate anche al nostro giornale riguardo a una generalizzata situazione di degrado e sporcizia all’interno dei locali della stazione cittadina. Per non parlare delle aree esterne, sia quelle davanti all’ingresso che, soprattutto, quelle circostanti i binari, dove sono stati accumulati rifiuti e in qualche caso i cittadini hanno segnalato la presenza di siringhe.Ecco che Ferrovie, per garantire maggiore sicurezza nel centro cittadino durante le ore notturne ed evitare che le sale di attesa e il sottopasso che conduce ai binari vengano riempiti di sporcizia, ha deciso una chiusura a tempo dell’edificio.«L’obiettivo - spiega ancora la nota di Ferrovie - è mantenere il decoro della stazione per poter offrire ai viaggiatori del mattino aree pulite e ordinate». In pratica alle 23.45, dopo la pulizia dei locali e la partenza dell’ultimo treno previsto in orario serale, le porte della stazione cecinese saranno chiuse. I locali saranno nuovamente utilizzabili dalle 4 del mattino successivo, visto che poco dopo questo orario la stazione torna ad essere punto di arrivo e partenza di convogli.Ferrovie fa sapere che «chiusura e riapertura saranno a cura di una ditta esterna», e tra l’altro ciò implica un dispendio maggiore per Ferrovie. «Prima di chiudere le porte - termina Ferrovie - un operatore verificherà l’assenza di persone all’interno delle aree interdette e in caso di necessità avviserà le forze dell’ordine». —