Una task-force comunale per l’emergenza abitativa

CECINA. Nasce una task force comunale per fronteggiare l’emergenza abitativa e vanno in “pensione” le vecchie commissioni. La nuova legge regionale 2 del 2 gennaio 2019 prevede all’art. 4 la possibilità da parte di comuni, nell’ambito del Lode, di costituire una commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo “per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare”. La stessa legge prevede anche l’istituzione di una commissione comunale per la formazione della graduatoria di assegnazione ordinaria di alloggi ERP derivante dal relativo bando.



Il Comune di Cecina, in base a queste novità normativa, ha deciso di sostituire le commissioni con un gruppo tecnico di lavoro composto dal dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al cittadino Alessandra Cheli, che assume il ruolo di presidente, la responsabile Unità Affari generali – performance - supporto giuridico Daniela Galluzzi, l’assistente sociale Fabiana Fabiani , un dipendente dell’Unità Politiche Sociali con funzioni di segretario, e come sostituti il segretario generale Lucio D’AgostinoValter Dominici (Affari Generali) e la responsabile del servizio sociale asl Toscana Nord Ovest Laura Beatrice Fornari.



A questo gruppo viene affidata la valutazione e la gestione complessiva delle richieste di intervento per emergenza abitativa. Si ribadisce che la composizione collegiale dell’organo, garantiscono “ un elevato livello di equità, professionalità e terzietà”.I nuclei familiari possono presentare istanze a questo specifico gruppo di lavoro che sostituisce le commissioni.