Mascherine e salone blindato: ecco i campionati italiani di dama a Marina di Bibbona

MARINA DI BIBBONA. Pedine tutte sanificate prima di ogni gara. Gel igienizzante ovunque, sanificazione dei locali a intervalli regolari, mascherine e visiere sul volto. È così che un blindatissimo salone del Park hotel Marinetta accoglie i giocatori di dama impegnati nei campionati italiani assoluti della disciplina. Avanti anche col Covid, dunque. Con un’unica parola d’ordine: sicurezza. «Qualcuno si è tirato indietro perché non riusciva a giocare con la mascherina sul volto - spiega Claudio Ciampi, giocatore e vicepresidente nazionale Federdama, presente al Marinetta insieme al presidente Carlo Andrea Bordini - È fastidiosa, certo, ma necessaria. Ai campionati assoluti sono iscritti 16 giocatori. E oggi (ieri ndr) dovrebbero arrivarne altri 32 (perché sono in programma anche ulteriori campionati ndr)».

Osservando la lista dei giocatori e le classifiche, tutto materiale consultabile sulla pagina Facebook di Federdama, notiamo che ci sono giocatori provenienti da tutta Italia: dalla Toscana, ma anche, per fare qualche esempio, da Messina, Lecce, Novara, Siracusa e Brescia. Per evitare eventuali contagi e garantire la sicurezza dei partecipanti è stata messa in atto tutta una serie di misure. Intanto il salone del Marinetta è blindato. Niente spettatori. «Non può entrare nessuno - dice Claudio Ciampi - E non appena abbiamo finito di giocare anche noi dobbiamo lasciare la sala». Lì sono stati disposti vari tavoli, con sopra scacchiera, carta e penna. «C’è il gel per sanificare le mani e le pedine vengono pulite dopo ogni partita». In teoria dopo ogni mossa il giocatore dovrebbe igienizzarsi le mani. E ognuno è obbligato a indossare la mascherina e, sopra, la visiera protettiva. «Dopo ogni turno di gioco viene sanificato tutto».

Ecco, dunque, come si sta svolgendo l’84esimo campionato italiano assoluto di dama a Marina di Bibbona. Le gare hanno preso il via ieri e proseguiranno fino a domenica. Parallelamente, al Marinetta si svolgono anche i seguenti campionati: il 62esimo campionato italiano secondo e terzo gruppo, il 43esimo campionato italiano eccellenze (ex regionali) ed il settimo campionato italiano provinciali. Le gare sono state organizzate a Marina di Bibbona dopo una serie di incontri tra Federdama e i referenti dell’Ambito turistico Costa degli Etruschi, contestualmente alla candidatura dell’ambito a comunità europea dello sport 2022, poi confermata da Aces Europe. Gare sì, dunque. Pubblico no. E no anche ai vari eventi collaterali che erano stati previsti: niente percorsi culturali e niente vie del gusto. Solo gioco.