Venditori abusivi alla Mazzanta, «Pronto l’esposto in procura»

VADA. «In via Valle d’Aosta, alla Mazzanta, tutte le sere si svolge una sorta di mercato abusivo incontrollato parallelo a quello regolare. In oltre 40 giorni non è stato effettuato alcun intervento da parte delle forze dell’ordine sugli oltre 30 venditori abusivi di merce contraffatta, che serenamente e indisturbatamente hanno fatto cassa con la loro mercanzia ben presentata sulla pubblica via».

A dirlo il responsabile del dipartimento regionale polizia locale e sicurezza urbana di Fratelli d’Italia, Massimiliano Rugo, che ha pronto un esposto in procura. «Mentre il commercio locale agonizza - dice - leggiamo sulle pagine dei quotidiani che le polizie locali sono andate sulla spiaggia a sanzionare i campeggiatori abusivi, oppure che la guardia di finanza dopo oltre un anno di indagini ha sanzionato un b&b che aveva una signora fuori regola a fare le pulizie. Interventi che, pur avendo la loro legittimità, lasciano perplessa l’opinione pubblica ma ancora di più le imprese, che oltre al danno subiscono pure la beffa di subire controlli più accurati e sanzioni più esigibili, facilmente incassabili. Tutto questo mentre indisturbatamente il crimine della contraffazione avanza subendo inconsistenti perdite dai controlli subiti, che di fatto appaiono sempre di più dei meri palliativi che le amministrazioni preposte ai controlli svolgono tanto per dimostrare di aver fatto qualcosa. È incredibile - conclude Rugo - come si mandino centinaia di agenti a fare ordine pubblico ad una partita di calcio, ma non si indirizzino le medesime risorse per prevenire e reprimere quei delitti che ledono l’economia italiana che sono, tra le altre cose, puniti fino a quattro anni di reclusione e con multe che arrivano a 35.000 euro»