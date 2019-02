"Violentata dopo la droga", c'era anche una donna

VIAREGGIO. Ha suscitato ampia eco nazionale la notizia - data in esclusiva dal Tirreno - di una donna che ha chiesto aiuto in un hotel in zona ex Tabarracci denunciando di essere stata violentata. I carabinieri della Compagnia di Viareggio stanno lavorando alla delicatissima indagine e poco emerge al momento perché la vittima si trova ancora in ospedale, sotto choc. Un elemento in più, però, c’è: le quattro persone che con la donna avrebbero consumato droga e che poi l’avrebbero violentata - nella notte tra venerdì e sabato - non sarebbero tutte straniere e tra loro vi sarebbe stata anche una donna. . I primi esami medici hanno evidenziato con certezza che ci sono stati rapporti sessuali. E si attendono gli esami tossicologici per avere la certezza dello stupefacente che sarebbe stato consumato, mediante iniezione.



Fondamentale per ricostruire la vicenda sarà la testimonianza della vittima. La quale - nei primi momenti in cui è stata soccorsa - ha ricordato la ricerca della droga e poi nient’altro. Almeno fino a quando non si è svegliata in una camera in zona ex ospedale Tabarracci , di fronte alla pineta di Ponente - scoprendo le tracce di rapporti sessuali che non l’avrebbero vista in grado di esprimere il proprio assenso o la propria contrarietà.

E va ricordato che per il codice penale vigente in Italia si configura il reato di violenza sessuale anche per chi “induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”.Ad indagini in corso rimane un elemento certo: il parco cittadino e la zona tutta intorno come cuore dello spaccio cittadino che soddisfa ogni gusto di una affollata clientela. Lo stesso parco dove il 6 febbraio è stato aggredito a colpi di mattone in testa un poliziotto di 28 anni in forza al commissariato di Viareggio. E dove si spaccia alla luce del sole dalle 16 del pomeriggio fino a notte inoltrata, tra anziani, bambini, sportivi. Come fosse normale così.