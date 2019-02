In bici contro il camion: anziano all’ospedale

PIETRASANTA. È finito al pronto soccorso dell’ospedale Versilia l’anziano ciclista vittima di un incidente oggi pomeriggio (18 febbraio) sul viale Apua. L’uomo si è scontrato con un mezzo pesante, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30. La dinamica non è ancora chiara: secondo le prime informazioni non si sarebbe trattato di un investimento da parte del mezzo pesante. Fatto sta che l’uomo è caduto rovinosamente a terra e si è temuto subito il peggio.

I soccorritori,

tuttavia, lo hanno trovato cosciente e lo hanno portato al pronto soccorso del Versilia in codice giallo: non in pericolo di vita, quindi. L’uomo avrebbe riportato danni in particolare a una gamba, con alcune fratture.Le sue condizioni restano comunque sotto osservazione.