Primario rischia di morire, operato d’urgenza: «Devo la vita ai colleghi»

VIAREGGIO. Ha regalato a molti pazienti un’altra vita, mentre con altri non gli è riuscito. E per questo ancora non si dà pace. Di sicuro la morte l’ha sempre guardata in faccia, con la forza e la sicurezza di chi non vuole perdere. Ma mai gli era capitato di sentire che la sconfitta, stavolta, sarebbe stata l’ultima. Perché al tappeto c’era lui.



Stefano Buzzigoli, 67 anni, primario di Anestesia e rianimazione all’ospedale Versilia, ha rischiato di morire. «Sentivo come un malessere da qualche giorno e ho chiamato il collega cardiologo per una visita». Quasi routine, tra medici. Ma stavolta non è routine: «Dobbiamo operarti d’urgenza al cuore». A quel punto, dice Buzzigoli, «rimani spiazzato, perché il ruolo del banco si è invertito. E tu adesso senti che la vita non solo ti ha girato le spalle, ma non ha ascoltato né ascolterà alcuna ragione. E deciderà da sola per te».

La vita ha deciso che il dottor Buzzigoli superasse nel modo migliore l’intervento all’Opa di Massa. Era l’8 febbraio: cinque giorni dopo lo hanno rimandato al “suo” Versilia. Dove ora, per una volta, fa il paziente. «Non era arrivato il mio momento», dice il medico viareggino. Che ha deciso di ringraziare i colleghi dell’Opa: il cardiochirurgo, il rianimatore, il cardiologoe l’emodinamista: «Mi sentirò sempre in debito con voi, mi avete salvato la vita».«Dopo tanti anni di rianimazione e cure intensive – scrive Buzzigoli in una lettera ai colleghi – ero ormai abituato a gestire il banco nel grande gioco della vita dove tu non perderai mai, perché sei un ri-animatore, colui che ri-anima, cioè offre sempre e al bisogno un’altra opportunità di vivere. Spesso ci riesci al di là della qualità di vita residua e spesso non ce la fai. Ma comunque ci provi con ogni mezzo. E così con gli anni ti senti al sicuro ed in una posizione di privilegio intoccabile, garantita e soprattutto percepita come immodificabile. Ma come ci si sente se un giorno qualunque da medico di area critica diventi tu un paziente critico vero, e cosa rimane dentro come traccia indelebile della tua vita al termine della tua esperienza se sopravvivi? La vita ti chiama e tu vai così come sei lasciando tutto a casa: non puoi far niente, senza cappotto o biancheria di ricambio, forse avvisando a malapena qualcuno e magari chiudendo a chiave il portone di casa, ma non sempre è la regola. Capisci inesorabilmente che la tua esistenza, anche se tu non vuoi, può finire in quell’attimo, perché da sempre la vita dà e la vita prende senza compromessi o anticipi o preavvisi».«La paura di morire – prosegue Buzzigoli - non ha limiti spaziali o temporali, povertà o ricchezze, tecnologie abbondanti o indigenze, religioni o etnie o preferenze di età o di sesso. La paura di morire ti cattura come un’ombra oscura e ti porta via lontano in un abisso, in cui tu non vedi la fine o i contorni, ma muovi disperatamente le mani alla ricerca di qualche appiglio, che spesso non trovi precipitando sempre più in basso».«Per mia fortuna – continua il primario, rivolgendosi ai colleghi – io ero nel posto giusto con le persone giuste al momento giusto. Tutti voi mi avete accolto in quei momenti ed in quei giorni con la professionalità che fa parte della vostra storia come alimentati da geni di un Dna modificato nel tempo ad arte, perché possiate avere queste capacità tecniche e professionali. Mi sono chiesto tante volte dov’è l’altro l’elemento raro che ho percepito come paziente critico, e che comunque mai e sottolineo mai mi ha fatto sentire non dico salvo, perché nessuno può garantirti una salvezza, ma soprattutto non abbandonato in un campo di battaglia dove il nemico ha ed aveva armi potenti. La risposta è una dote preziosa che non è scritta sui testi di medicina e per la quale non c’è un esame universitario. Ed è una miscela di cui non ci sono pericoli di sovradosaggio o incompatibilità o effetti collaterali, con principi attivi che sono l’umanità, il calore discretamente partecipato e la passione nel fare quello in cui si crede proprio perché si crede in quello che si fa. Il tutto sapientemente riverberato poi su tutti gli altri sanitari, infermieri ed operatori sociosanitari. Mi sento e mi sentirò in debito con voi per avermi salvato – conclude – ed in più mi avete spontaneamente e senza fatica regalato queste profonde emozioni».