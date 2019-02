È la Provinciale di Camaiore la via con più incidenti di tutta la Toscana

CAMAIORE. La strada più pericolosa dell’intera regione si trova a Camaiore. Ed è la via Francigena, la stessa strada dei pellegrini (nel tratto ovviamente percorribile dai mezzi a motore) che in Versilia tutti però chiamano semplicemente: via Provinciale. A dirlo sono i numeri degli incidenti stradali raccolti dall’Aci e riferiti al 2017.



Sono quaranta quelli registrati su quella strada in un anno (sessanta se si considera anche il tratto lucchese). Cinquantuno i feriti e un morto, Serenella Pezone, 27 anni: si schiantò una notte di luglio con il suo Scarabeo contro una Renault Clio che viaggiava nella corsia opposta. Una vita stroncata nel buio. Non a caso una delle principale cause di incidenti stradali. «Nella maggior parte dei casi si tratta di strade strette, poco illuminate e con scarsa manutenzione, ma sulle quali è facile prendere velocità– si legge nella nota di Aci –. Ed è proprio questo che le rende così pericolose: basta una minima distrazione, una curva presa troppo velocemente, un ostacolo imprevisto, il manto reso scivoloso dalla pioggia o dal ghiaccio per andare incontro ad incidenti anche gravi».



Camaiore, nella classifica dell’Aci sugli incidenti stradali, è seguita subito dopo (per quanto riguarda le strade della provincia) da Capannori, con viale Europa a Marlia (19 incidenti), Borgo a Mozzano, con la via Lodovica (Sp2, 15 incidenti) e Altopascio, con la via Lucchese-Romana, dove si registrano, nel 2017, 12 sinistri. Ma nella lista c’è anche la via Emilia, nel comune di Forte dei Marmi (11 incidenti) e di nuovo Capannori, con la via di Sottomonte, Lucca, con la via di Sant’Alessio, e Pietrasanta, con la via di Vallecchia. Fuori Lucca, le strade provinciali più colpite da incidenti sono la via di Rosano a Bagno a Ripoli, la strada Lucchese per Prato a Sesto Fiorentino, la Vecchia Aurelia a Rosignano Marittimo e la Militare per Barberino a Calenzano.



La buona notizia è che l’alto numero di incidenti non corrisponde al tasso di mortalità. La provincia, infatti, pur essendo seconda in Toscana per numero complessivo di incidenti, è terzultima per tasso di mortalità per incidenti, con l’1, 2 per cento. Seguono Firenze con l’1 per cento e Prato con lo 0, 8 per cento. La provincia con il tasso più alto è Grosseto, con il 2, 9 per cento, seguono Pistoia e Siena con 2, 5 per cento, poi Pisa con 2, 4, Massa Carrara con 2 per cento, Livorno con 1,

6. Chiudono la classifica Lucca, Firenze e Prato.Nel 2017, in provincia di Lucca gli incidenti totali sono stati 1837 (-11% rispetto all’anno precedente) di cui 22 mortali (-25, 9%). I morti in totale sono stati 23 (-25, 9%) mentre i feriti 2469 (-28, 2%). —