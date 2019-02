I 50 anni di Batistuta, campione amico della Versilia

VIAREGGIO. Gabriel Omar Batistuta ha festeggiato 50 anni. Il campione argentino ha un legame molto stretto con Viareggio e la Versilia, dove viene a trovare gli amici di vecchia data. Tra questi il medico sportivo viareggino Michele Gemignani, che ne segue da anni i problemi alle caviglie. «Siamo andati a cena in Darsena con le rispettive mogli a novembre, quando venne a Firenze per girare alcune scene del docufilm sulla sua carriera – dice Gemignani – ma almeno due volte l’anno viene in Italia, e ci incontriamo a Firenze e Viareggio. Mi ha invitato più volte anche in Argentina a casa sua, dove sta per realizzare un centro sportivo, ma la distanza è troppo lunga, per un viaggio così occorrono almeno 15 giorni. L’amicizia che si è creata fra noi dura da tempo, ha fiducia in me, perché ancora oggi lo seguo per i problemi alle caviglie che si porta dietro da quando giocava al calcio».



E a proposito di amici, come non citare il rapporto stretto con il fisioterapista pietrasantino Luciano Dati, che è stato con lui nove anni alla Fiorentina. Poi quando si trasferì alla Roma voleva che lo seguisse ma Dati rimase a Firenze. «Insieme abbiamo trascorso momenti indimenticabili, sia sul lato professionale – dice – che umano. È un tipo goliardico e ci siamo divertiti tanto. Quest’estate è venuto a trovarmi nel mio studio a Pietrasanta per sincerarsi se avevo un quadro che mi ha regalato, poi siamo andati a cena a Forte dei Marmi. Gli ho telefonando in Argentina due giorni prima del suo compleanno e simpaticamente mi ha detto che l’avevo invecchiato in anticipo».



Un altro legame di Batistuta con Viareggio è il Carnevale. I fratelli Umberto e Stefano Cinquini, vincitori dell’ultima edizione, hanno realizzato una statua in suo onore, che si trova allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fu inaugurata il 25 novembre 1995 in occasione di Fiorentina-Lazio terminata 2 a 0 con doppietta di Batistuta. «Quel giorno – dice Umberto, tifoso viola - ero in tribuna con mio fratello Stefano, che è juventino ma nell’occasione per opportunità fece finta di simpatizzare per i viola. Batistuta non lo abbiamo mai conosciuto di persona, mentre il mio idolo Giancarlo Antognoni ci regalò una maglia che conserva mio figlio Michele, tifoso della Fiorentina».



Gabriel Batistuta, trent’anni fa, promettente attaccante del Newell’s Old Boys, in prestito al Deportivo Italiano Buenos Aires prese parte alla 41ª edizione della Coppa Carnevale dove mise a segno i suoi primi gol sul suolo italiano. Disputò 4 partite facendosi

notare da numerosi operatori del mercato. Voci di quell’epoca parlavano anche di un possibile ingaggio da parte del Viareggio, poi sfumato. La Fiorentina due anni dopo la sua partecipazione alla Coppa Carnevale l’acquistò facendolo debuttare in serie A il 1° settembre 1991. —