Frana precipita su una casa, evacuate quattro famiglie - Video

Seravezza, frana un pezzo di collina che si abbatte sulle case A Riomagno, nel comune di Saravezza, a causa del maltempo un pezzo di collina è franato finendo per danneggiare le case (video Nunzio Ciurca)

VIAREGGIO. Il diluvio che si è abbattuto ieri notte (1 febbraio) su tutta la Versilia ha provocato una frana, a Riomagno, che è precipitata su una casa. Quattro le abitazioni evacuate: gli abitanti hanno trovato ospitalità da amici per la notte. Una quinta casa è rimasta isolata e la famiglia è stata accolta in un hotel. Ma i disagi sono stati registrati in tutta la Versilia, fra strade e sottopassi allagati, frane, alberi caduti.

SOTTOPASSI ALLAGATI



Le forti precipitazioni hanno provocato problemi alla viabilità. Attorno alle 18 di ieri è stata decisa la chiusura precauzionale del sottovia della Pesa all’ingresso di Pietrasanta (che è stato però riaperto nel giro di un’ora). Chiuso anche quello di Pozzi a Seravezza. Sotto osservazione quelli negli altri comuni (in particolare a Camaiore è stato tenuto costantemente monitorato il sottopasso di via della Carraia dove fino a ieri sera però non venivano registrate particolari criticità).

Il fiume Versilia in piena

FRANE IN COLLINA

Nelle zone collinari si sono registrati nel tardo pomeriggio di ieri anche piccole frane. In particolare nel territorio comunale di Camaiore ci sono stati smottamenti sulla via di Casoli e tra Montebello e La Culla su cui la protezione civile comunale, coadiuvata dalla polizia municipale e dalle squadre delle associazioni del terzo settore, è subito intervenuta. Sono state interrotte anche via Monte Altissimo (il traffico è stato dirottato sulla via via per Giustagnana) e la strada per Basati per una frana a La Zingola.

La frana a Riomagno (foto Ciurca/Paglianti)

ALBERI A TERRA

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte per alberi caduti. La situazionE più critica è stata registrata a Stazzema dove le piante cadute sulla via Provinciale per Arni hanno isolato Farnocchia. Immediato però l'intervento degli operai comunali che sono riusciti a riaprire la viabilità in poco più di mezz'ora.

BLACK- OUT



Problemi al sistema elettrico sono stati segnalati nel tardo pomeriggio di ieri in diverse strade, in particolare a Viareggio, nella zona della Darsena. Dove il problema è stato risolto dopo un paio d’ore.



MONITORAGGIO NO STOP



Il sistema di protezione civile regionale ha monitorato costantemente l'andamento degli eventi meteo in corso. E continuerà a farlo fino a stasera (l'allerta è stata prorogata fino alle 20). Sono inoltre stati preallertati la colonna mobile regionale e il sistema del volontariato. Alta l'attenzione sul fiume Versilia, che ha lasciato gli abitanti con il fiato sospeso.