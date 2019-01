Il Twiga è sbarcato in centro a Montecatini

MARINA DI PIETRASANTA. Il Twiga è sbarcato a Montecatini. Dopo una timida prova, nell’autunno 2017, alla Cascina di viale Verdi, durata lo spazio di una notte (ma qualcuno giura anche qualcosa di più), stavolta l’arrivo del locale della giraffa di Marina di Pietrasanta resa famosa da Fabio Briatore e Daniela Santanché è realtà: sabato sera c’è stata la prima notte del nuovo Twiga negli spazi dell’ex Kursaal, dopo l’inaugurazione di venerdì. . «La risposta del pubblico è stata davvero piena di entusiasmo – assicurano dal Twifa – molti hanno raggiunto Montecatini di sabato sera come accadeva fino agli anni ’90 per non perdersi questo evento».



Sono stati proprio i saloni che una volta ospitavano la famosa sala giochi al pianterreno del complesso liberty di corso Roma a tenere a battesimo un pezzo di Versilia in trasferta in Valdinievole. Dove i 50-60enni di oggi facevano correre le macchinine elettriche sulla maxi pista Policar, o si sfidavano ai primi videogame, ecco gli eleganti arredamenti. Dal corridoio all’ingresso si sbuca davanti al bancone bar sui toni del nero, e sulla destra si apre l’ampia sala dominata dai coprilumi maculati della giraffa, con i comodi divani dai toni marrone e beige disposti attorno al quadrato del palco centrale.



Lusso e sfarzo anche nei bagni dai pavimenti bianchi e piastrelle di marmo grigio, con tanto di cascatella d’acqua.



Chi si occuperà di gestire il Twiga a Montecatini è una società di imprenditori locali, alcuni già attivi nella ristorazione e nell’intrattenimento. Mentre la proprietà dell’immobile è di un’altra società con sede a Massa e Cozzile: le ha comprate nel marzo scorso dalla Monaco, che negli anni tra il 2001 e il 2007 ha realizzato il nuovo complesso su progetto dell’architetto Aldo Rossi, lasciando però immutata la facciata storica del Kursaal. E proprio qui, nell’ala destra, ha fatto il suo esordio il marchio made in Marina di Pietrasanta.



Si dice poi che si andrà avanti

almeno ogni sabato sera fino al mese di aprile (poi il Twiga tornerà nella sua destinazione tradizionale). Nelle altre serate del fine settimana dovrebbe invece intrattenere il pubblico il Kursaal Club, con aperitivi, lounge bar, serate musicali e, in estate, anche ristorante.