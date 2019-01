Allerta neve su Viareggio

VIAREGGIO. La protezione civile della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità gialla per neve valido per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio.

Secondo le previsioni sono probabili nevicate anche sul territorio di Viareggio soprattutto dalle 5 alle 10 della mattina.

Il Comune di Viareggio ricorda che la criticità gialla non prevede disagi eccessivi: più che alla neve bisognerà prestare attenzione al ghiaccio. Oltre alla generale prudenza, per gli spostamenti in auto è indicato essere dotati di pneumatici

invernali o catene, informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità.

In nottata la protezione civile cittadina provvederà alla salatura delle principali strade cittadine, con particolare attenzione alle rotonde e ai sottopassi.

Le scuole resteranno aperte.