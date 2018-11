Cannabis light da record: in Versilia la piantagione più grande della Toscana

VIAREGGIO. La scena sembra tratta dal famoso film The Beach con Leonardo Di Caprio: la distesa di cannabis è quasi a perdita d’occhio. Piante su piante. Da far girare la testa, in senso letterale. Solo che invece di un’isola thailandese ci troviamo in via della Sassaia, nel confine tra Viareggio e Massarosa.



Quella di Tiziano Vecoli, titolare dell’omonima floricoltura, è la coltivazione più grande della Toscana con oltre 18mila piante e più di due ettari di serra dedicata. Ovviamente parliamo di piantine totalmente legali perché con un principio attivo, il Thc, inferiore a quello massimo stabilito dalla legge italiana. E della sua esistenza se ne sono accorti anche i cittadini che sono stati letteralmente invasi da un odore fortissimo da Massarosa alla Migliarina durante il periodo della fioritura. Un odore dolciastro.





«In effetti la piantagione ha attirato una certa curiosità - ha ammesso Vecoli - in molti hanno segnalato la coltivazione e sono venuti carabinieri, polizia e guardia di finanza. Ma noi siamo in regola con le sementi e non abbiamo avuto nessun problema», dice sorridendo. Insomma tutto regolare, come la normativa impone. Il progetto è nato intorno a luglio quando Vecoli è stato contattato da un’azienda svizzera che era interessata a coltivare in Italia: «Sono stati principalmente attratti dal fatto che noi facciamo coltivazioni biologiche: non utilizziamo alcun tipo di prodotto chimico. Utilizziamo insetti e prodotti naturali e abbiamo un’esperienza ultradecennale nella coltivazione dei fiori, tanto che avevamo già gran parte dei macchinari per l’essicazione».La “Toscanna”, l’azienda svizzera che commercializza la marijuana legale e terapeutica con il marchio di qualità toscano, ha dunque scelto la Vecoli per la sua eccellenza. Ha fornito i macchinari per la pulizia dei fiori e le sementi.In tutto, come detto, per un totale di oltre 18mila esemplari estesi su oltre due ettari di serra: «La difficoltà maggiore è stata affrontare questa nuova sfida - racconta Vecoli - non avevamo mai seguito questo tipo di piante quindi abbiamo impiegato un po’ di tempo per capire le esigenze: non troppo secco e non troppo umido. E poi la temperatura. Ma per tutto il resto si tratta di piante come le altre, forse più delicate, ma l’esperienza non è stata così diversa dalle altre piantagioni. Noi facciamo i fiori, gli ortaggi bio e questo tipo non fa grande differenza sul piano della professionalità. Ovviamente creano una curiosità particolare».Le piante sono state seminate a luglio e qualche giorno fa c’è stata la raccolta. L’azienda svizzera commercializzerà col proprio marchio in tutto il territorio nazionale la marijuana o i prodotti derivati di Viareggio: «Noi ci occupiamo di tutto il ciclo produttivo, dal seme all’essiccazione - dice - facciamo la consegna del prodotto finito pronto per la rivendita negli store. Poi l’azienda decide se rivenderlo in quella maniera o se trattarlo».





Secondo le prime stime solo in Versilia ci sarebbero circa una decina di produttori che hanno comunicato alle forze dell’ordine l’inizio della coltivazione della cannabis light. Ma la cifra esatta non è ancora ufficiale perché non serve un’autorizzazione per la produzione. Tuttavia il numero che è sicuramente destinato a salire, visto anche il mercato in espansione. Un’altra piantagione segnalata, sulla via Aurelia a Pietrasanta.