L’avvocato Eros Baldini cade in bici per una buca e fa causa al Comune

LIDO DI CAMAIORE. Una brutta caduta che potrebbe costare cara all’amministrazione comunale di Camaiore. Protagonista della vicenda è il noto avvocato lidese Eros Baldini, nominato presidente della Camera penale di Lucca e con un passato anche in consiglio comunale nel centrodestra camaiorese. Ma qui la questione non riguarda la politica perché Baldini ha chiesto un risarcimento da 5.000 euro al Comune per un volo fatto dalla bicicletta mentre passeggiava per le strade di Lido.



L’episodio è accaduto nel 2015 ma solo adesso Baldini, rappresentato da un legale, porterà l’amministrazione davanti al giudice.



«Venivo dalla via del Fortino direzione mare-monti - racconta Baldini - ho svoltato a destra per immettermi in via Martiri delle foibe».



Lì intorno ci sono dei pini e la sera prima aveva fatto brutto tempo, una premessa importante perché spiega: «Proprio appena passato l’angolo - dice Baldini - c’era una grossa buca che era completamente coperta di aghi di pino. Non avendola notata l’ho presa in pieno: praticamente ci sono entrato dentro e sono caduto in terra». Nell’incidente si rompe la ruota in carbonio e Baldini rovina a terra ferendosi a una mano e a una spalla: «L’unica cosa che ho potuto fare è stato ripararmi istintivamente con un braccio per non sbattere la faccia. Mi sono rialzato subito - continua l’avvocato - fortunatamente non mi ero fatto niente di grave. Ho immediatamente fatto una foto per documentare quanto accaduto».



Quel luogo è particolarmente pericoloso perché, data la conformazione della strada che si trova a due passi dalla fossa dell’Abate, periodicamente il Comune manda un incaricato a ricoprire di asfalto il tratto che si deteriora con facilità.



«Non si sa mai se la buca c’è oppure no - spiega Baldini - inoltre le condizioni in quel giorno rendevano difficoltoso capirlo dato che gli aghi di pino ricoprivano completamente la carreggiata. Dietro di me c’era un ragazzo che ha assistito alla scena e che mi ha prestato soccorso nel momento in cui sono caduto».



Inizialmente Baldini ha fatto richiesta di risarcimento del danno, una proposta transattiva, una proposta di mediazione. Tutti tentativi andati senza esito. A occuparsi della vicenda è una collega, l’avvocato Simona Bartellotti, ma alle richieste non hanno avuto esito. Non c’è stata dunque la possibilità di arrivare a una mediazione per avere un risarcimento senza passare per il giudice.



«Avrei preferito non fare causa - continua - ma non avendo ricevuto alcuna risposta, mi sono trovato costretto; oltretutto che il danno subito non è stato particolarmente grande. Il limite dei 5.000 euro comprende anche i danni fisici».