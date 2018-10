Ex imprenditore chiede alla banca risarcimento milionario

VIAREGGIO. Non si ferma la battaglia dell’ex imprenditore edile viareggino Ferruccio Fambrini, che dopo il fallimento della sua azienda ha deciso di intraprendere una lotta contro tutti coloro che – a suo dire – lo hanno raggirato e poi portato alla bancarotta.



Il 62enne Fambrini, assistito dagli avvocati Gabriele Parrini e Umberto Menconi, ha deciso di citare per danni la banca che dopo una fusione ha raccolto l’eredità dell’istituto di credito da lui più volte accusato. In particolare Fambrini ha sempre sostenuto che i vecchi vertici di quell’istituto lo avrebbero finanziato e utilizzato come una sorta di azienda di comodo. Prendendo, a un certo punto, il controllo diretto della sua impresa edile, per poi farla fallire negandole nuove aperture di credito quando non veniva ritenuta più necessaria. Nella citazione non si formulano cifre precise, ma si annuncia una richiesta danni milionaria qualora il tribunale ritenesse fondate le accuse dell’ex imprenditore.



L’impresa edile della famiglia Fambrini si chiamava Amor srl: dalla fine degli anni Novanta lavorava soprattutto in provincia di Massa Carrara, anche con appalti pubblici. Nel 2006 l’istituto di credito che finanziava la Amor chiese e ottenne dal tribunale un decreto ingiuntivo per recuperare gli scoperti di conto, sempre più pesanti. Nel corso di questo contenzioso, era il 2007, la Amor venne dichiarata fallita. Il decreto ingiuntivo diventò esecutivo e scattò la cosiddetta “esecuzione immobiliare”, che significa pignoramento e messa all’asta degli immobili di proprietà dei debitori, tra cui la casa di residenza.



Fambrini si oppose e la vicenda finì di fronte al tribunale civile di Lucca. Che nel 2014 dette ragione alla banca, condannando Fambrini e gli altri ex amministratori della Amor a pagare quasi 500.000 euro. Nel frattempo l’ex imprenditore decise di denunciare

i vecchi vertici dell’istituto di credito, sostenendo che lo avevano condotto al fallimento dopo averlo finanziato a lungo. Ora la nuova citazione danni inviata alla banca che ha preso il posto di quell’istituto di credito e quindi, secondo Fambrini, «deve risarcirmi di tutti i danni subiti».