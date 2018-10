Notte amara dopo il derby: i ladri derubano l’Inter club

CAPEZZANO PIANORE. Furto nella notte fra sabato e domenica al Caffè Biagi sulla via Italica a Capezzano Pianore: a distanza di qualche mese i ladri hanno messo a segno un nuovo colpo, che assomiglia a quello precedente. Anche in questo caso sono state prese di mira le slot machine: il bottino ammonta a circa 10mila euro e vanno aggiunti i danni materiali alla porta sul retro, che è stata forzata, come l’altra volta. In un fosso vicino al bar è stata rinvenuta una cassettiera di una delle macchinette che sono state forzate.

«L’allarme è scattato alle 3,07 – dice il titolare Enzo Biagi – ma i ladri, che ritengo siano professionisti, sono riusciti ugualmente ad entrare in azione. Pur rischiando, perché nel giro di poco sono arrivati anche i carabinieri. Gli autori del furto erano già riusciti a dileguarsi facendo perdere le tracce. Hanno utilizzato come nel precedente furto il passaggio dal retro per entrare dentro il bar, in modo da evitare di essere visti da qualcuno che potesse transitare lungo la via Italica. Hanno portato via non solo i soldi che c’erano nelle quattro macchinette, ma anche le monete contenute nel fondo cassa. Da quando ho aperto il bar in via Italica è il secondo furto che ho subito, speravo di non dover avere un’altra esperienza simile, ed invece purtroppo è avvenuto».

Il Caffè Biagi è la sede anche dell’Inter club: Enzo Biagi, che è anche il presidente, oltre che il titolare dell’esercizio commerciale, non ha avuto neppure il tempo di festeggiare la vittoria dell’Inter in extremis nel derby con il Milan poche ore prima, che è stato svegliato nella notte per il furto subito. «Adesso attendo fiducioso l’esito delle ricerche da parte dei carabinieri, che ringrazio: spero che gli autori possano essere scoperti».

Ora Biagi potrebbe fare a meno delle slot machine che sono state svuotate dei soldi. «In qualche modo

vorrei tutelarmi e questa potrebbe essere una soluzione, anche se da valutare bene. Un’altra sarebbe quella dell’installazione di alcune telecamere collegate con le macchinette, che una volta che vengono scassinate emanano un fumo bianco non inquinante». —