Violenza sessuale dopo la discoteca: giovane a processo

FORTE DEI MARMI. Un giovane residente a Modena rinviato a giudizio per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza. L'episodio sarebbe avvenuto in una villa di Forte dei Marmi, dopo una notte in discoteca.

In base alla denuncia della ragazza i due si sarebbero conosciuti

in una discoteca in Versilia. Una serata tranquilla, fino al momento in cui una volta finiti in una villa si sarebbe consumata la violenza. Il giovane sarebbe stato individuato su Facebook dopo la denuncia della ragazza. Venerdì 19 il gup del tribunale di Lucca ha deciso il rinvio a giudizio.