Cinquecento euro per una mucca: il Parco vende all'asta 40 bovini selvaggi

MASSAROSA. Vivevano allo stato brado nella tenuta del parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e adesso verranno venduti all’asta, proprio come case o quadri. È il destino di quaranta bovini che avevano come casa il parco. Proprio così bovini: mucche e vitelli che il Parco ha deciso di mettere in vendita a un prezzo molto ridotto, ovviamente, rispetto al reale valore di mercato.

Si parte infatti da 500 euro per un vitello e da 600 euro per una mucca. In genere si spende molto di più: per un bovino adulto si arriva anche a 3mila euro. Il costo va infatti in base al peso: se ad esempio viene acquistato un vitello di 400 chilogrammi e il suo prezzo in quel momento corrisponde a 6, 50 euro al chilo, si avrà che il prezzo di quel dato bovino sarà 2. 600 euro.

I quaranta bovini del Parco (sono di razza Chianina pisana, maremmana e meticcia) sono stati divisi in otto lotti. Il primo lotto parte da una base d’asta da 2. 800 euro e comprende cinque bovini (due mucche e tre vitelli). Il secondo partirà da una base d’asta d 2. 560 euro per quattro vitelli; il terzo: 2. 800 euro per cinque mucche; il quarto 3. 240 euro per sei vitelli; 3. 600 euro il quinto per sei vitelli; 2. 700 euro il sesto lotto per altri cinque vitelli; 2. 160 euro il settimo per quattro vitelli; 3mila euro l’ultimo lotto che comprende cinque vitelli.

L’asta si terrà il 31 ottobre, ma l’incanto verrà fatto attraverso offerte segrete. Cioè attraverso la consegna di buste, con le offerte, che verranno aperte tutte in quella data. Per partecipare alla gara quindi le persone interessate (possono partecipare solo le imprese iscritte alla Camera di commercio) dovranno mandare all’ufficio protocollo dell’ente parco (con sede a Pisa) un plico chiuso con l’offerta che dovrà essere per forza in aumento rispetto alla base d’asta. In caso di offerte identiche per uno stesso lotto il Parco procederà con il sorteggio.

L’offerta dovrà essere corredata di altri documenti: un’autocertificazione «in carta semplice da redigere sull’apposito modello allegato al bando – si legge nell’avviso – compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa» e l’attestazione «di avvenuto sopralluogo». Le offerte dovranno essere spedite entro le 11 della mattina del 31 ottobre. I plichi verranno poi aperti alle 12 nella

sede del Parco, alle Cascine Vecchie. «In caso di lotti andati deserti l’ente Parco – si legge nell’avviso – si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di un’offerta a tutti i partecipanti alla gara di cui un’offerta è stata ammessa anche prescindendo dalla base d’asta prefissata».