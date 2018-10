Al mattino un treno in più per Pisa

VIAREGGIO. Un regionale straordinario come rimedio al sovraffollamento di un altro convoglio, l’11841 che parte da La Spezia, attraversa la Versilia e giunge a Pisa, sul quale ogni mattina – nei giorni feriali, almeno – salgono centinaia di pendolari, perlopiù studenti e lavoratori. Eppure quel Vivalto con 6 carrozze e 720 posti complessivi, da solo non basta.

Per questo, ricevuto l’input dalla Regione Toscana, Ferrovie dello Stato ha predisposto un treno aggiuntivo, il 23615 con partenza da Viareggio alle 7,50 (4 minuti prima rispetto all’arrivo dell’11841) e arrivo a Pisa alle 8,18 (Torre del Lago e Pisa San Rossore le fermate intermedie). Problema risolto definitivamente? Purtroppo no.

Nella pagina “Muoversi in Toscana”, all’interno del portale della Regione – dove vengono comunicati in tempo reale avvisi riguardanti il servizio ferroviario – si legge che il treno straordinario in questione - oltre al debutto di ieri - è previsto soltanto per la giornata odierna (19 ottobre). E poi, che succederà? Ferrovie dello Stato fa sapere che il futuro di quel convoglio è legato alla sua affluenza. Che ieri è stata altissima: una copertura quasi totale dei circa 200 posti disponibile. Un eventuale “copia e incolla” per questa mattina garantirà un domani (indefinito) al treno straordinario.

Basterebbero infatti questi due giorni per accertare l’effettiva necessità del 23615 a integrazione degli altri che già transitano sulla linea La Spezia-Pisa. Per Regione e Ferrovie dello Stato sarà dunque un venerdì di analisi, valutazioni e decisioni. Non è da escludere che il regionale straordinario venga predisposto almeno sino alla fine del mese, periodo nel quale la presenza dei viaggiatori sarebbe costantemente monitorata, così da stabilire se

mantenerlo anche per i prossimi mesi, in considerazione del fatto che il periodo delle lezioni termina a metà dicembre e sino ad allora il numero degli studenti diretti a Pisa resterà comunque elevato. Previste, per oggi o al più tardi domani, nuove comunicazioni ufficiali.