Aggredisce la commessa di un panificio in centro a Viareggio per rapinarla: arrestato

VIAREGGIO. I carabinieri hanno arrestato a Viareggio un nordafricano

per un'aggressione ad una commessa di un panificio in via Mazzini in seguito al tentativo di furto di una bottiglia di birra. L'episodio risale a domenica. Prontamente intervenuti, i militari hanno bloccato l'uomo nel tentativo di fuggire e l'hanno arrestato per tentata rapina impropria.