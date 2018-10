Il consigliere Salemi protagonista in tv di Uomini e Donne

VIAREGGIO. Rodolfo “Rudy” Salemi si sta abituando al piccolo schermo. Dopo le apparizioni a Domenica live con Barbara D’Urso su Canale 5, come amico di Matteo Gentili protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, adesso è uno dei concorrenti di Uomini e Donne su Canale 5, presentata e curata da Maria De Filippi.



Sono iniziate da qualche giorno le registrazioni di alcune puntate che dovrebbero andare in onda la prossima settimana. Le anticipazioni della nuova avventura di Salemi, consigliere comunale, ancora in carica anche come coauditore allo sport, incarico che gli ha affidato nei mesi scorsi il sindaco Giorgio Del Ghingaro, sono state date dal sito www. ilvicolodellenews. it.

Salemi è stato scelto dalla “tronista”, conosciuta come Mara, che lo ha portato in una esterna nel corso della quale è emerso un certo interesse fra la bella ventiseienne di origini siciliane e il ventinovenne viareggino.Salemi fin dalle prime apparizioni in video ha dimostrato una certa predisposizione per la televisione, e proprio per questo è stato notato dai curatori di “Uomini e Donne”.L’ex rappresentante di Forza Italia in consiglio comunale - gruppo dal quale è uscito per entrare nel Gruppo Misto schierandosi a fianco del sindaco Giorgio Del Ghingaro - pare quindi aver scelto di privilegiare più la strada della televisione che quella della politica, dove, sebenne ancora giovane, ha avuto modo in questi anni di compiere qualche esperienza importante. Era uno dei giovani di Forza Italia, di quelli su cui puntava Silvio Berlusconi, che ora se lo ritrova tra i protagonisti delle sue reti tv.