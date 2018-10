Cade da un albero mentre lo pota: trasportato in elicottero a Cisanello

MARINA DI PIETRASANTA. Brutta avventura, questa mattina, per un uomo che stava potando i rami di un albero a Marina di Pietrasanta. Secondo una prima ricostruzione dell'episodio, l'uomo stava lavorando a circa tre metri di altezza per sistemare la pianta quando - per cause ancora in corso di accertamento - è precipitato a terra. Nel volo ha rimediato un brutto trauma toracico, ma fortunatamente non ha battuto la testa.

Sul posto si è recata una ambulanza del 118 che ha prestato al paziente i primi soccorsi. Poi, per precauzione, il personale medico

e i volontari dell'ambulanza hanno deciso di portare l'uomo precipitato direttamente all'eliporto di Cinquale e, da qui, trasferirlo in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni sono critiche, ma secondo i primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita.