Chi “zumba” dimagrisce. La disciplina che piace a Jennifer Lopez e Shakira

Ha fatto e fa impazzire tanti personaggi famosi, da Victoria Beckam a Jennifer Lopez, da Shakira a Elisabetta Canalis. La zumba è una delle attività fitness più nuove e più amate del momento. Soprattutto dalle donne, che in Italia la scelgono molto più degli uomini per togliersi chili di dosso o per mantenere il proprio corpo elastico e scattante. Ma cosa è la zumba, che viene proposta come corso in tantissime palestre anche in Toscana? Ce lo siamo fatti spiegare da Chiara Adamo, istruttrice certificata di zumba dal 2012, che coinvolge e scatena le “zumbere” in varie strutture a Prato, a Sesto Fiorentino e ad Agliana.



«La zumba - esordisce - èuna disciplina fitness nata negli anni Novanta, messa a punto da un ballerino colombiano, Alberto Perez, che si basa sui ritmi latinoamericani, quindi soprattutto salsa, bachata, merengue e reggaeton, e su coreografie precise, che gli allievi ripetono facendo un lavoro ad alta intensità cardio-vascolare che tonifica gambe e glutei». È un’attività molto motivante -aggiunge l’istruttrice - che fa «fare un bello sforzo fisico in maniera piacevolissima, risveglia il metabolismo, aumenta l’autostima e scatena sempre la voglia di partecipare alla lezione successiva per vedere cosa ci si ricorda dei movimenti imparati la volta precedente. Ogni mese e mezzo cambiano le canzoni e le coreografie. Su musica sparata a volume molto alto ci si diverte tantissimo, si stacca completamente dal quotidiano, si usano tutti i muscoli del corpo, gambe, braccia e collo, si esercita anche la voce perché si canta anche tutti insieme. Insomma: ci si allena, si suda, ma senza accorgersi, non è un allenamento monotono. Si alternano movimenti

veloci, saltelli e corse a movimenti più lenti, questo sollecita il cuore in maniera diversa. È stato dimostrato che chi segue una lezione di zumba “come deve” può arrivare a consumare anche 1000 kcal a lezione. L’ideale per dimagrire in maniera diffusa».