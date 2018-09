Versilia in lacrime: addio ad Alessandro, il pasticcere buono con il gusto del gol

VIAREGGIO. Chi ama i dolci non può essere cattivo. Chi li fa, ancora meno. Se poi sei viareggino e fai il pasticcere in un luogo simbolo della viaregginità, la Fauzia in Passeggiata, a quella bontà di cuore si aggiunge un pizzico di follia. Sennò la “bomba”, l’esplosivo bombolone targato Fauzia, non può nascere dalle tue mani e restare nel mito. Alessandro Cecchi, 27enne figlio di Luigi Cecchi e Serena Barsotti e candidato a portare avanti in futuro l’azienda di famiglia, era tutto questo e anche di più.



Troppo facile dire che chi se ne va è migliore degli altri: nel suo caso non è una bugia. Sicuramente Alessandro aveva un cuore buono e generoso, da “Toro” com’era il suo soprannome. Un cuore che ha lottato fino all’ultimo. E che ha smesso di battere ieri alle 16,30 circa, ventisette ore dopo l’incidente tra la sua moto e un’auto in via Pisano. Un incidente che gli è stato fatale, a pochi giorni dall’inizio di una nuova vita: la convivenza con la fidanzata.

leggi anche: Scontro auto-moto: Alessandro non ce l'ha fatta Alessandro Cecchi, pasticcere di 27 anni e figlio di un ex calciatore del Viareggio, era stato ricoverato giovedì pomeriggio in condizioni disperate all'ospedale Cisanello dopo un terribile incidente in via Nicola Pisano

Alessandro è morto ieri pomeriggio, venerdì 28 settembre, all’ospedale pisano di Cisanello, con i genitori al suo fianco a stringergli le mani, dopo un rientro in fretta e furia dalla vacanza in Sicilia dove si trovavano. Un’ingiustizia feroce, quella che è capitata a Luigi e Serena e alla loro famiglia: nessuno merita di ricevere telefonate così, tantomeno in un momento di svago e felicità.

Eppure il destino ha voluto che all’ora di pranzo all’ex Campo di Aviazione la moto di Alessandro, che stava viaggiando in direzione di Torre del Lago, si scontrasse con un’auto guidata da una donna. Che stava procedendo in senso inverso per svoltare in via Volpi. L’impatto è tremendo, si capisce subito che le condizioni di Alessandro sono le peggiori.

Viareggio, muore in moto a 27 anni: la ricostruzione dell'incidente Alessandro Cecchi, pasticcere di 27 anni viareggino, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un'auto: il giovane è morto in ospedale a Cisanello - L'ARTICOLO

L’elisoccorso Pegaso inviato dal 118 lo trasporta a Cisanello, nel reparto di rianimazione. I soccorritori prima e i medici poi fanno l’impossibile, perché un ragazzo di 27 anni deve vivere. Qualsiasi cosa succeda, deve poter continuare a vivere. A sognare, a scherzare con gli amici, a mascherarsi a Carnevale e ad amare. Deve potersi fare una famiglia e portare avanti una tradizione su cui nessun viareggino, originale o adottato, è disposto a scherzare.

La Fauzia e le sue “bombe” sono una religione, di cui i Cecchi sono i profeti. Coloriti e simpatici, con quello scambio di battute che contraddistingue le colazioni del mattino. Quando i clienti avevano già finito a tempo di record i dolci nel bancone e figlio e papà si aggiornavano sulla situazione: «Servono le bombe». Una frase che solo a Viareggio è simbolo di qualcosa di buono.



Alessandro, che aveva fatto lo scientifico e aveva iniziato a giocare a calcio nelle squadre giovanili più conosciute della zona (tra cui il National) aveva iniziato presto a dare una mano nella pasticceria che porta il nome della mitica nonna.