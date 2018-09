La tv satellitare di Mendella sfida il mondo dei social network

VIAREGGIO. Il quartier generale della nuova avventura di Giorgio Mendella è proprio la sua casa: da lì con il figlio Joushua e alcuni collaboratori sta lavorando al suo nuovo progetto imprenditoriale. Ovviamente di televisione si parla. Il camaleontico imprenditore sta studiando il modo non solo di sfidare i social network ma vuole creare un vero e proprio modello di televisione partecipativa: aperta a chiunque voglia inviare un proprio video. Da qualche giorno infatti hanno preso il via le trasmissioni della nuova televisione satellitare Tv&Tv che è stata ideata da Mendella, che ha un po' il pallino per il piccolo schermo.

Il suo è un modo per rinascere come una fenice dalle ceneri di Rete Mia, una storia che si è interrotta diversi anni fa. La televisione nazionale infatti è stata poi acquistata in seguito alle disavventure che sono sopraggiunte al telefinanziare lombardo, ma ormai viareggino di adozione.

«Ho voluto restituire alla gente quello che gli era stato tolto - dice Mendella - e così ho ideato questa televisione visibile sul canale 887 di Sky e in tutta Europa tramite il satellite Hotbird per coloro che sono muniti di un decoder. Il mio è un modo nuovo di far televisione. Prende spunto dalla rete: principalmente da Youtube e Facebook. È una possibilità per chi ha voglia di promuovere la propria attività e i propri contenuti video di ogni genere e di farlo su scala nazionale. Chiunque può proporre video, anche quelli che i genitori girano alle feste di fine anno scolastico; ma vanno bene anche le opinioni o i video-denuncia dei comitati di quartiere. Ne è nato proprio uno in piazza Piave che denuncia le panchine scomparse: hanno manifestato il proprio disappunto attraverso questa televisione».

La nuova televisione di Mendella non ha programmazione palinsesto con orari prestabiliti: «Sta crescendo insieme a noi». Per vedere in onda il proprio filmato è necessario registrarsi al sito della televisione ( www.tvandtv.com ): basta creare un account e pagare 6 euro al minuto. «Un prezzo simbolico che serve per limitare il numero degli utenti», dice il patron. A quel punto si può scegliere anche l’orario di trasmissione. Il filmato può essere su Youtube o caricato direttamente dal proprio computer sul portale.

«La quota al minutaggio è stata imposta - spiega Mendella - perché con un servizio gratuito avremmo avuto problemi di spazio nell’arco delle dodici ore di programmazione. Il materiale che arriva è accuratamente visionato, non censurato, ma trasmetteremo

solo tutto ciò che rispetta le leggi». Giorgio Eritreo, ex calciatore del Viareggio, è il responsabile commerciale e vendite: «Il primo ordine lo abbiamo avuto dal Portogallo - dice Eritreo - ma anche a livello locale c'è chi sta manifestando interesse verso la nostra televisione.