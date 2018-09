Casa a rischio, sgomberati madre e due figli

PIETRASANTA. Una famiglia di tre persone, madre e due figli adulti, è stata sgomberata dalla propria abitazione su decisione dei vigili del fuoco. L’edificio in via Riccetto, nel centro città, in cui si trova l’appartamento è stato ritenuto a rischio per la presenza di una trave portante che sarebbe stata giudicata in condizioni precarie. Al punto da non garantire la stabilità dell’abitazione.

L’episodio è avvenuto sabato 8 intorno alle 17. I vigili del fuoco erano intervenuti per rimuovere una persiana pericolante. Nel corso del sopralluogo i pompieri hanno notato problemi a una trave portante.

Un primo controllo ha fatto ritenere che ci fosse un rischio per la tenuta e quindi hanno deciso che la casa dovesse essere sgomberata. L’edificio

è abitato solo da una famiglia di tre persone: gli altri proprietari delle abitazioni presenti non ci vivono.

La famiglia, madre e due figli, è stata sgomberata e ha trovato una sistemazione alternativa con il supporto del Comune. In attesa che l’edificio torni ad essere agibile.