Addio alla Notte Bianca: il fronte dei favorevoli deve arrendersi

PIETRASANTA



Niente Notte Bianca, almeno per questo scorcio di fine-estate, nel centro storico. «Non siamo più in tempo ad organizzarla: abbiamo parlato con l’assessore Andrea Cosci che ci ha fatto presente l’impossibilità di allestire, in tempi brevi, un evento rispondente a tutti i criteri di sicurezza. Non possiamo che prenderne atto» fa sapere Michele Bartoli, titolare del bar Pietrasantese. Bartoli che nei giorni scorsi, a nome di un numero importante di titolari di attività, aveva contestato la decisione di dire no alla stessa notte bianca condivisa dal Comune con l’associazione di commercianti, Le Botteghe di Pietrasanta.



«Non intendo riaprire polemiche anche se il nostro pensiero è noto: il prossimo 13 settembre è fissata un’assemblea delle Botteghe durante la quale verrà fatta chiarezza su priorità, programmi e componenti del direttivo. Quella sarà la sede per confrontarsi e per indicare i diversi referenti di categoria chiamati a incontrarsi e a programmare con il Comune».



Cala il sipario sulla Notte Bianca («tornerà il prossimo anno» ribadisce Bartoli) ma è già tempo di pensare a “Pietrasanta da bere” , l’appuntamento che vedrà recitare da protagonisti, in piazza Duomo, i bar con vista sulle mura cittadine. Kermesse che in passato ha ottenuto un significativo riscontro in termini di presenze, e incassi, e che è in calendario alla fine di ottobre. «I dettagli della manifestazione saranno resi noti nei prossimi giorni: adesso ogni nostro sforzo, sempre d’intesa con il Comune, è finalizzato a questo evento. Che, come tradizione, sarà all’insegna della qualità e porterà nel nostro centro storico un gran numero di persone» è la chiosa di Bartoli. Detto che nelle casse di palazzo i soldi, per sostenere questo genere di iniziative, non ci sono o scarseggiano, parte dei fondi che dovevano

essere destinati alla Notte Bianca saranno di fatto stornati su un altro fronte, quello delle iniziative natalizie: l’obiettivo del Comune, delle Botteghe di Pietrasante e ancora dei titolari di attività è infatti quello di proporre un mercatino dalla durata di due settimane. —