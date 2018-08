Preso il pirata sul furgone fuggito dopo aver travolto un ciclista

SERAVEZZA. Preso, incastrato. Il pirata della strada che la notte di sabato scorso aveva travolto un giovane ciclista a Pietrasanta e poi era fuggito senza soccorrerlo è stato identificato. È un uomo di 33 anni, originario di Pietrasanta, abitante a Seravezza. La Polizia stradale lo ha denunciato per lesioni personali gravi e omissione di soccorso dopo che gli elementi raccolti contro di lui durante le indagini non gli hanno più consentito di negare l’evidenza.

leggi anche: Ventenne travolto da un furgone pirata a Pietrasanta L'incidente è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. E' caccia all'autista del mezzo fuggito



I poliziotti, dopo aver raccolto testimonianze che indicavano in un furgone il veicolo responsabile dell’incidente, hanno iniziato a cercarne le tracce. Hanno iniziato a setacciare tutte le possibili vie di fuga, scovando sparpagliati sull’asfalto, anche a distanza di centinaia di metri dal luogo dello scontro, più frammenti riferibili a quel veicolo. Erano di colore blu, come i residui lasciati su un fanale della bici.A furia di cercare, anche grazie all’utilizzo delle telecamere, sono giunti all’abitazione del 33enne. Nel suo cortile c’era un Daily blu, ma la carrozzeria non presentava grossi danni. Gli agenti sono riusciti però a risalire a una carrozzeria lì vicino dove l’uomo aveva portato a riparare un altro suo furgone, gemello a quello trovato nel cortile, con il parabrezza rientrato, senza fanale destro e con il paraurti rotto: tutto questo sì compatibile con l’impatto avvenuto con la bici.

leggi anche: Ventenne travolto da un furgone pirata a Pietrasanta L'incidente è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. E' caccia all'autista del mezzo fuggito



A quel punto lui si è giustificato dicendo di non ricordare l’incidente anche a causa di vuoti di memoria dovuti a un sinistro in cui rimase coinvolto anni fa.



Intanto il ragazzo di venti anni travolto dal suo furgone mentre in compagnia di un coetaneo anche lui in bici percorreva viale Unità d’Italia è ancora ricoverato in neurologia al Versilia per un trauma cranico.