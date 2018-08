Evade per la seconda volta dai domiciliari: arrestato

VIAREGGIO. È stato nuovamente arrestato dai Carabinieri della stazione di Viareggio per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era confinato Mimi Hicham, marocchino classe '84.

I militari dell'Arma si sono recati ieri notte (giovedì 16 agosto) alla sua abitazione per il consueto controllo ma non lo hanno trovato all'interno. L'uomo - rintracciato poco dopo - stava passeggiando tranquillamente per le vie del centro di Viareggio diretto a casa dopo essere stato in un bar.

Per l'ennesima volta è dunque scattato l'arresto dello straniero recidivo che ha trascorso una notte in caserma e, al termine dell'udienza di convalida, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Già qualche giorno fa infatti i Carabinieri lo avevano sorpreso in giro per la città pur essendo sottoposto agli arresti nella propria abitazione. Anche in quella circostanza, Hicham era stato tratto in arresto e costretto ancora ai domiciliari.