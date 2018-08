Ermal Meta testimonial dei Colori per la Pace a Sant'Anna

SANT’ANNA SU STAZZEMA. Ermal Meta sarà testimonial dell’associazione Colori per la Pace e riceverà un premio dall’associazione. Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona ha scritto una lettera all’ultimo vincitore di Sanremo, consegnata all’artista dal presidente Antonio Giannelli e da Serena Lippi, responsabile istruzione, cultura, gioventù e sport della delegazione italiana presso l’Unione Europea, che fu oratrice a Sant’Anna di Stazzema nel suo ruolo di Console di Nizza due anni or sono, pochi giorni dopo l’attentato nella città francese. Ermal Meta ha fatto sapere che in autunno verrà al Parco Nazionale della Pace per conoscerne i luoghi e la storia. Un videomessaggio dell’artista di due minuti sarà proiettato prima dello spettacolo "Scalpiccii sotto i platani" di Elisabetta Salvatori stasera alle 21 a Vittoria Apuana nella piazza della Chiesa di San Francesco.



LA PASSIONE DI CRISTO a sant’anna. Nella Chiesa di Sant'Anna oggi alle 17,30 ci sarà invece la lettura del testo poetico di Mario Luzi "La Passione di Cristo", curata da Carlo Bertolozzi e Luciano Bonuccelli accompagnati da musiche di Puccini, Mozart, Verdi e Bach. La maestra Stefania Goti suonerà l'organo della pace e aprirà l'evento. Particolarmente toccante sarà l'introduzione di Silvia Canfailla con "Il dolore", legando così il tema dell'evento ai Martiri di Sant'Anna ai quali verrà dedicata la serata. «Si tratta di un evento importante -dicono gli organizzatori Fabrizio Lari, Angela Benincasa e Martino Tessandori dell’ associazione “Per Sant'Anna” - già celebrato al Colosseo, al Giardino di Boboli e a Pieve a Elici».



RICORDO DI DON LAZZERI E DON FIORE. È in programma domani (11 agosto) alle 9,30 il ricordo della Medaglia d’oro al valor civile e Giusto tra le Nazioni Don Innocenzo Lazzeri e della medaglia al merito civile Don Fiore Menguzzo. Le celebrazioni si svolgeranno prima a Pontestazzemese, paese natale di Don Innocenzo Lazzeri, e quindi nella chiesa della Mulina di Stazzema che fu la parrocchia di Don Fiore Menguzzo fino alla sua morte: sono state invitate le delegazioni dei Comuni della Versilia e di quelle amministrazioni che hanno sottoscritto un Patto di Amicizia, ovvero i Comuni di Stazzema, Cascina, Castello Tesino,

Domodossola, Pescaglia e Pisa, uniti nel ricordo della figura di Don Fiore Menguzzo. Alle 9 a Valdicastello sarà deposta una corona in ricordo delle vittime di Molino Rosso. Oratore ufficiale nella Chiesa di Mulina di Stazzema, sindaco di Pescaglia. —