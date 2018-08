Addio all'ormeggiatore Edmondo Bianchi

VIAREGGIO. Lutto nel mondo del porto di Viareggio. Nella notte tra domenica e lunedì un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo alcuno, si è portato via Edmondo Bianchi, 46 anni, dipendente della Viareggio Porto impiegato all’approdo che la società pubblica gestisce a Torre del Lago.



Edmondo era uno dei due figli di Franco Bianchi, titolare della “Hobby Mare”, una delle realtà più note in Darsena poiché si occupa di interventi di emergenza dedicati a chi si trova in difficoltà nella navigazione, per qualsiasi motivo ed in un ampio tratto di mare.



Bianchi figlio aveva lavorato a lungo anche all’approdo che la stessa Viareggio Porto gestisce alla Madonnina, in Darsena, dove era molto conosciuto.



Da qualche giorno l’uomo accusava dei fastidi addominali, ma aveva continuato a lavorare ed il malessere sembrava di quelli passeggeri, affrontabile con qualche compressa di antispastico e nulla più. Invece, nella serata di domenica Bianchi si è sentito malissimo all’improvviso.



E non c’è stato neppure il tempo di chiamare un aiuto che potesse tentare di salvargli la vita.



La famiglia - moglie ed una bambina piccola - se l’è visto andare via in un batter di ciglia per una gravissima emorragia interna che non ha dato il tempo neppure di capire cosa stava accadendo, lasciandole nel dolore più atroce.



Ai soccorsi intervenuti nell’abitazione non è rimasto altro da fare che trasportare il corpo direttamente all’obitorio dell’ospedale Versilia.





L’uomo lascia i genitori, una sorella, la mogliee la figlioletta.

Il corpo, al termine della cerimonia di commiato tenutasi oggi (martedì 7 agosto) nel pomeriggio, è stato trasferito fuori provincia per essere cremato.