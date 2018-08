Rogo nel capannone, l'Asl: se ci fossero rischi avremmo fatto evacuare

PIETRASANTA. «Se ci fossero state problematiche più rilevanti si sarebbe sicuramente deciso di evacuare la zona interessata». A chi in queste ore attende con preoccupazione l’esito delle analisi che Arpat e Asl stanno effettuando sul territorio più vicino alla zone dove è scoppiato l’incendio il 3 agosto , l’azienda sanitaria locale manda un messaggio tranquillizzante e spiega che per quanto riguarda la salute dei cittadini, i Comuni - dopo aver ricevuto dalla stessa Asl, Arpat, Regione e vigili del fuoco le informazioni e le indicazioni del caso - «hanno preso tutte le precauzioni necessarie a scongiurare possibili danni per la salute degli abitanti».

Pietrasanta: incendio in una ditta edile, l'enorme colonna di fumo nero Un incendio ha colpito un capannone di una ditta edile di Pietrasanta: davvero alta e densa la colonna di fumo nero, visibile da molti chilometri di distanza (video Nunzio Ciurca) - L'ARTICOLO

«Ciò non toglie - prosegue la nota diramata dall’Asl ieri pomeriggio - che l’Azienda resti a completa disposizione della popolazione con le sue strutture».A ieri pomeriggio, viene poi sottolineato, «non sono arrivate al settore Igiene pubblica del Dipartimento della prevenzione (neanche da parte di medici di famiglia o dal servizio di continuità assistenziale) segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie, ma chiunque avverta qualche problema che possa essere collegato all’incendio è invitato a fare riferimento appunto al proprio medico di famiglia e, nei giorni festivi e prefestivi, al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), oppure al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, dove comunque al momento non si è presentato nessuno con sintomatologia riferibile al problema del fumo».