Si schianta in moto e finisce in coma

QUERCETA. La sua moto è andata a sbattere contro la barriera jersey che chiude l’accesso a un lato della carreggiata. Una distrazione, forse. Un colpo di sonno o magari un malore per il caldo tremendo del primo agosto.

Sta di fatto che il settantenne originario di Pietrasanta ha fatto tutto da sé: si è andato a schiantare con la sua moto contro le barriere e non si è più rialzato. È finito al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice rosso, e da lì è stato trasportato all’ospedale di Livorno con un importante trauma cranico e numerose fratture. Adesso è in coma.



L’incidente è avvenuto la sera di mercoledì 1 sul cavalcaferrovia di Querceta. Gli uomini del comando dei vigili urbani di Seravezza, guidati dal comandante Mauro Goduto, sono riusciti a rintracciare il fratello del settantenne, che abita a Camaiore. Non è stato facile infatti risalire all’identità dell’uomo, dal momento che con sé non aveva documenti. Adesso, come detto, si trova nel reparto di rianimazione di Livorno e la prognosi è riservata.