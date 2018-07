È versiliese la birra campione del mondo. A produrla e firmarla è il Birrificio del Forte

PIETRASANTA. Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo. Da quel mitico 1982 in cui gli azzurri trionfarono a Madrid, la voce di Nando Martellini sempre risuona, idealmente, ad accompagnare un alloro iridato per il nostro Paese. E se l’Italia del calcio, a questo giro, in Russia, è rimasta esclusa dalla possibilità di giocarsi la coppa contro le altre Selezioni, il trionfo è arrivato da un altro fronte: quello della birra artigianale a Nashville (Usa) ha visto il Birrificio del Forte (pietrasantino Doc) centrare la medaglia d’oro alla “World Beer Cup” con uno dei suoi prodotti, “La Mancina”, eletto come il migliore nella propria categoria di concorso.



Sarà dunque lei la “star” in occasione della festa che il marchio versiliese si accinge a vivere organizzando, come ogni estate, una festa per brindare al proprio compleanno. Il Forte – realtà ancora giovane ma, fin dal proprio esordio (nel 2011), solidamente posizionata in collocazioni di fascia alta, nelle graduatorie di apprezzamento nazionali e internazionali, per il pubblico come per la critica – si appresta infatti a soffiare sulla virtuale “torta”, al fine di spengere le proprie sette candeline. E nella circostanza, replicando un canovaccio divenuto ormai appuntamento fisso dell’agosto versiliese, torna ad aprire le porte dello stabilimento agli amici, agli appassionati e ai visitatori, invitando tutti a una festa che sarà lunga quanto l’intero fine settimana.



La rassegna avrà il titolo di “7 Volte Forte”; le date da annotare con il “circoletto rosso” in agenda sono quelle di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto: una “tre giorni” il cui programma si presenta sostanzioso, variegato ed effervescente: con un copione che sarà ispirato a momenti di allegra convivialità, ma che offrirà anche occasioni di approfondimento: ad esempio con tre “laboratori” di degustazione guidata; e con una serie di “tour” (essi stessi guidati) dell’impianto produttivo. Le attività si svolgeranno infatti proprio a Pietrasanta, direttamente negli spazi - sia interni, sia esterni – entro i quali si sviluppa il birrificio, con i suoi locali di lavorazione, di gestione e di rappresentanza: il teatro delle operazioni è quello del “Parco degli Artigiani”, nella zona industriale “del Portone” (indirizzo di riferimento, a misura di navigatore satellitare: via della Breccia Violetta, 5/A).



In pratica, venerdì (dalle 17 alle 2), sabato (dalle 17 alle 2) e domenica (dalle 17 alla mezzanotte) lo stabilimento si trasformerà in una sorta di grande “pub diffuso”; nel cui “recinto” sarà all’opera, anzitutto, un maxi-bancone con in mescita un assortimento medio (parte dei prodotti saranno proposti a rotazione) di ben 14 birre alla spina: quelle “della casa” (tra le quali una nuova ricetta, preparata appositamente per la festa, battezzata omonimamente “7 Volte Forte”) e, accanto a loro, una selezione di referenze appartenenti a marchi artigianali ospiti, da vari angoli non solo della Toscana, ma dell’Italia intera.



E poi punti di ristoro veloce (“food truck” di qualità) con spuntineria tipica e “cibo di strada”: salsiccia di Bra, “tordelli versiliesi”, cucina etnica, specialità di mare, dolci casalinghi; inoltre, a far da piacevole sottofondo, una colonna sonora di musica dal vivo, da parte di band e interpreti della scena contemporanea: con un ventaglio generi pensati in funzione di attitudini all’ascolto calibrate su una pluralità di gusti diversi.



Questa la formula d’accesso: ingresso gratuito all’area di

svolgimento della festa; per effettuare gli assaggi delle birre ai banchi di spillatura e per acquistare spuntini o piatti, si ritireranno appositi gettoni (1 gettone = 1 Euro), con i quali si provvederà al pagamento, in rapporto al costo dei diversi prodotti. Info al 331 1303073. —