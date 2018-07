A fuoco casa in mezzo ai cantieri della Darsena

VIAREGGIO. Paura in Darsena nella mattina di lunedì 30 per un incendio sviluppatosi in un'abitazione in mezzo ai cantieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7,30 a Viareggio, in via Petrarca, per le fiamme che hanno coinvolto un

fabbricato di proprietà demaniale e al momento non utilizzato. Le fiamme hanno interessato

mobili e suppellettili che si trovavano all'interno: nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto anche i tecnici del Comune e la polizia municipale. L'intervento di spegnimento e bonifica dei pompieri si è concluso intorno alle 9.