Ruota in costruzione, il primo giro ci sarà a fine mese

VIAREGGIO. Dunque la sfida sta per ricominciare: Viareggio e Lido di Camaiore si ritroveranno dalle due parti della Fossa dell’Abate a mostrare la ruota panoramica più bella e suggestiva.



Se da una parte quella di Camaiore si trova in un luogo più centrale della Versilia, dall’altra quella di Viareggio sarà di ben cinquanta metri. Una discreta altezza per osservare tramonti e mare da un punto di vista sicuramente inedito e suggestivo.



Adesso le due ruote sono al nastro di partenza e il via ufficiale arriverà solamente a fine mese. In piazza Pea infatti sono arrivati proprio ieri le gru e gli operai per il montaggio dell’attrazione che, secondo il primo bando, era attesa per lo scorso 21 aprile. E sarebbe stato proprio la ciliegina sulla torta avere la ruota proprio nei giorni del Versilia Yachting Rendez-vous. «Incomprensioni di tipo burocratico e malintesi», dicono i giostrai. Il bando pubblico del Comune è stato vinto dall’impresa “Altravista Wheel Srl” di Fabio Martini e la gestione è stata affidata a Danilo Parisi. Entrambi cognomi che contano nel panorama delle attrazioni viaggianti formato maxi. La stessa ditta che vinse il bando lo scorso anno.



Il primo giro ci sarà tra poco meno di dieci giorni, esattamente il 26 di maggio. L’attrazione rimarrà all’inizio della Passeggiata fino al 26 ottobre circa, ad autunno già inoltrato.



Si tratta come detto di un’imponente ruota panoramica alta 50 metri che avrà la bellezza di 36 cabine coperte di cui una dedicata alle persone disabili con ridotta mobilità. La corsa costerà otto euro per gli adulti e cinque per i bambini. Gli orari sono compatibili per ogni genere di gusti: dalle dieci del mattino alle due e mezzo del pomeriggio e dalle tre e mezzo del pomeriggio fino alla mezzanotte. Così sarà possibile

godersi la visione di Viareggio anche in notturna. L’orario, dicono i gestori dell’attrazione, sarà invece continuato dalle dieci del mattino a mezzanotte nei festivi e prefestivi. Ci saranno cambiamenti anche dopo la fine delle scuole: niente ancora è stato deciso a riguardo.