Allo stand 137 i Cantieri Codecasa

VIAREGGIO. I Cantieri Navali Codecasa annunciano la propria partecipazione alla seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-Vous che si terrà dal 10 al 13 maggio a Viareggio. Il Cantiere, in questa occasione, esporrà il Codecasa 50s-motoryacht Framura 3, consegnato al suo armatore nel 2013. Uno yacht - spiega il cantiere - «che offre altissime prestazioni in termini di velocità, raggiungendo i 28 nodi massimi in condizioni di dislocamento leggero, grazie all’utilizzo di due idrogetti Ka.Me.WAaMod. 80 S III e di un booster centrale Ka.Me.Wa. Mod. 71 B III».



Lo Yacht è anche dotato di un impianto giroscopico di stabilizzazione all’ancora Ship Dynamics, di fabbricazione Australiana, «che consente - così la spiegazione del cantiere costruttore - di ottimizzare il comfort a bordo».



Il professore Andre Bacigalupo è il progettista che ha disegnato le linee di carena e gli esterni, mentre per quanto riguarda la progettazione degli interni, è stata affidata agli architetti Anna Maria e Franco Della Role, che hanno lavorato in stretta collaborazione con laArchitetto di fiducia della società armatrice.



Il Cantiere Codecasa sarà presente allo stand numero 137, dove saranno gestite le visite a bordo su appuntamento.



Un’esperienza,

quella delle visite a bordo, che anche altri cantieri propongono in occasione del Versilia Yachting. È possibile accedervi prenotandosi attraverso le indicazioni che si trovano su sito e pagina Fb della manifestazione.©RIPRODUZIONE RISERVATA.